На совещании 9 августа в Роскомнадзоре с разработчиками мобильных операционных систем и производителями смартфонов доработку ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей. До 2027 года система должна появиться в потребительском сегменте.
На встрече присутствовали представители Yadro, «Аквариуса», «Лаборатории Касперского» и др. Один из собеседников «Коммерсанта» уточнил, что также было предложено создать ассоциацию разработчиков мобильных ОС.
В самом ведомстве заявили, что что изучают «вопросы снижения зависимости российских сетей связи от иностранных мобильных платформ».Однако вопросы финансирования мобильной платформы «не являются предметом совещаний».
Эксперты считают, что в нынешних условиях развивать российские ОС можно только за счет госфинансирования.
В конце 2022 года «Ростелеком» представил проект национальной мобильной экосистемы, где к 2030 году планировалось реализовать 70 млн устройств на ОС «Аврора». Его стоимость оценивалась в 480 млрд рублей.
Фото на обложке: Roman Samborskyi /
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