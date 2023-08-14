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Доработку ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

На совещании 9 августа в Роскомнадзоре с разработчиками мобильных операционных систем и производителями смартфонов доработку ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей. До 2027 года система должна появиться в потребительском сегменте.

Доработку ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей

На встрече присутствовали представители Yadro, «Аквариуса», «Лаборатории Касперского» и др. Один из собеседников «Коммерсанта» уточнил, что также было предложено создать ассоциацию разработчиков мобильных ОС.

В самом ведомстве заявили, что что изучают «вопросы снижения зависимости российских сетей связи от иностранных мобильных платформ».Однако вопросы финансирования мобильной платформы «не являются предметом совещаний».

Эксперты считают, что в нынешних условиях развивать российские ОС можно только за счет госфинансирования.

 В конце 2022 года «Ростелеком» представил проект национальной мобильной экосистемы, где к 2030 году планировалось реализовать 70 млн устройств на ОС «Аврора». Его стоимость оценивалась в 480 млрд рублей.

Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock

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