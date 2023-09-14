Евросоюз снял санкции с трех российских бизнесменов

Евросоюз решил не продлевать санкции против четырех россиян, это следует из официального журнала ЕС.
В этот список вошли:
- бывший глава компании Ozon Александр Шульгин;
- миллиардер Фархад Ахмедов;
- бизнесмен Григорий Березкин;
- полковник Вооруженных сил России Георгий Шуваев, который погиб во время конфликта на Украине.
6 сентября суд Евросоюза впервые постановил снять санкции с российского предпринимателя — бывшего генерального директора Ozon Александра Шульгина. В суде решили, что Шульгин после ухода с должности гендиректора Ozon перестал быть влиятельным российским бизнесменом.
Позднее ЕС сообщил о том, что исключил из санкционного списка четырех россиян, которых внес туда за «угрозу подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины» — их имена не раскрывались.
Санкции против Ахмедова, Березкина и Шульгина были введены еще в апреле 2022 года. Санкционные ограничения против Ахмедова объяснили тем, что он является ведущим бизнесменом, который работает в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник доходов правительства, а также близок к Кремлю. Березкин попал в санкционный список как «приспешник» президента РФ, а Шульгин был обозначен как член круга близких к главе государства олигархов. Бывший глава Ozon после введения санкций покинул пост главы компании.
Против полковника Шуваева санкции ввели в конце февраля 2023 года за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
ЕС в конце июня 2023 года ввел 11 пакет санкций.
Фото на обложке: Unsplash
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