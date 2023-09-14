Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Евросоюз снял санкции с трех российских бизнесменов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Евросоюз решил не продлевать санкции против четырех россиян, это следует из официального журнала ЕС.

Евросоюз снял санкции с трех российских бизнесменов

В этот список вошли:

  • бывший глава компании Ozon Александр Шульгин;
  • миллиардер Фархад Ахмедов;
  • бизнесмен Григорий Березкин;
  • полковник Вооруженных сил России Георгий Шуваев, который погиб во время конфликта на Украине.

6 сентября суд Евросоюза впервые постановил снять санкции с российского предпринимателя — бывшего генерального директора Ozon Александра Шульгина. В суде решили, что Шульгин после ухода с должности гендиректора Ozon перестал быть влиятельным российским бизнесменом.

Позднее ЕС сообщил о том, что исключил из санкционного списка четырех россиян, которых внес туда за «угрозу подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины» — их имена не раскрывались.

Санкции против Ахмедова, Березкина и Шульгина были введены еще в апреле 2022 года. Санкционные ограничения против Ахмедова объяснили тем, что он является ведущим бизнесменом, который работает в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник доходов правительства, а также близок к Кремлю. Березкин попал в санкционный список как «приспешник» президента РФ, а Шульгин был обозначен как член круга близких к главе государства олигархов. Бывший глава Ozon после введения санкций покинул пост главы компании.

Против полковника Шуваева санкции ввели в конце февраля 2023 года за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

ЕС в конце июня 2023 года ввел 11 пакет санкций.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей
  2. 2 Эстония вслед за Литвой и Латвией запретила въезд машин с российскими номерами
  3. 3 Как санкции повлияют на российский рекламный бизнес: где искать пространство для новых возможностей
  4. 4 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  5. 5 Биржевые овернайты в юанях, VEON закроет сделку по продаже «ВымпелКома» в октябре: главное 14 сентября
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

14 сентября 2023

AI News Hack

15 сентября 2023

ПромТех 2.3

15 сентября 2023

«Рейтинг Рунета-2023»

Все ВОЗМОЖНОСТИ