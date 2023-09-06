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Суд Евросоюза впервые постановил снять санкции с российского предпринимателя

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Суд Евросоюза впервые постановил снять санкции с российского предпринимателя. ЕС ввел персональные санкции в отношении бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина в апреле 2022 года. Сегодня же европейский суд общей юрисдикции отклонил иски от нескольких российских бизнесменов.

Суд Евросоюза впервые постановил снять санкции с российского предпринимателя

Евросоюз снимет санкции с бывшего генерального директора Ozon Александра Шульгина. Об этом говорится в постановлении суда Евросоюза, которое опубликовано на его сайте.

Александр Шульгин стал первым российским бизнесменом, санкции в отношении которого было решено снять. Ограничения против бывшего гендиректора Ozon были введены в апреле 2022 года, после чего он покинул пост главы компании.

В суде решили, что Шульгин после ухода с должности гендиректора Ozon перестал быть влиятельным российским бизнесменом.

В среду 6 сентября европейский суд общей юрисдикции отклонил иски российских бизнесменов Геннадия Тимченко, Дмитрия Пумпянского, Михаила Гуцериева и бывшего управляющего директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна, в которых они оспаривали введенные против них санкции Евросоюза.

Фото на обложке: Mashha / Shutterstock

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