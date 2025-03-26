Путин вывел российскую «дочку» Ariston из-под временного управления структуры «Газпрома»

Владимир Путин подписал указ, который отменяет его решение о передаче российских активов Ariston во временное управление «Газпром бытовые системы». Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Контекст. Президент России передал во временное управление «Газпром бытовые системы» 100% «Аристон термо Русь», которая принадлежала итальянской Ariston Holding, в апреле 2024 года. Теперь этот пункт подписанного тогда указа Путина признан утратившим силу.

После передачи российских активов Ariston Holding посла России в Италии Алексея Парамонова вызвали в итальянский МИД для дачи «разъяснений по вопросу национализации Ariston thermo group», говорил глава итальянского ведомства Антонио Таяни. Позже российское посольство опубликовало заявление, в котором назвало передачу «Аристон термо Русь» во временное управление структуры «Газпрома» законной.

В свою очередь, власти Евросоюза призывали Кремль отменить это решение. Европейская служба внешних связей (ЕСВС) называла его нарушением международного права.

На сайте «Газпром бытовые системы» указано, что она — «крупнейший в России производитель бытового газового оборудования». Компания производит плиты под марками Darina, Tessa, Flama, «Лада» и Terra.

Фото на обложке: kremlin.ru