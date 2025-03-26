Путин вывел российскую «дочку» Ariston из-под временного управления структуры «Газпрома»
Владимир Путин подписал указ, который отменяет его решение о передаче российских активов Ariston во временное управление «Газпром бытовые системы». Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
- Новости
Контекст. Президент России передал во временное управление «Газпром бытовые системы» 100% «Аристон термо Русь», которая принадлежала итальянской Ariston Holding, в апреле 2024 года. Теперь этот пункт подписанного тогда указа Путина признан утратившим силу.
После передачи российских активов Ariston Holding посла России в Италии Алексея Парамонова вызвали в итальянский МИД для дачи «разъяснений по вопросу национализации Ariston thermo group», говорил глава итальянского ведомства Антонио Таяни. Позже российское посольство опубликовало заявление, в котором назвало передачу «Аристон термо Русь» во временное управление структуры «Газпрома» законной.
В свою очередь, власти Евросоюза призывали Кремль отменить это решение. Европейская служба внешних связей (ЕСВС) называла его нарушением международного права.
- На сайте «Газпром бытовые системы» указано, что она — «крупнейший в России производитель бытового газового оборудования». Компания производит плиты под марками Darina, Tessa, Flama, «Лада» и Terra.
Фото на обложке: kremlin.ru
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Подбор и адаптация сотрудников»
- 1 Спрос на профессиональные услуги по ремонту вырос почти на четверть Почти половина россиян предпочитают нанять специалиста 02 апреля 10:41
- 2 Суд в Москве арестовал имущество бывших топ-менеджеров «Роснано» Они проходят обвиняемыми по делу о злоупотреблении полномочиями 27 марта 20:02
- 3 На Дальнем Востоке предложили ввести новый сбор с проходящих через границу грузов Деньги от сбора направят на развитие инфраструктуры региона, заявил источник РБК 26 марта 18:54
- 4 Таиланд запланировал сократить 60-дневный безвизовый въезд для туристов Мера нужна для борьбы с незаконным бизнесом 17 марта 18:16