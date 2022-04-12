Александр Шульгин покинул пост гендиректора Ozon из-за санкций

Александр Шульгин покинул пост гендиректора Ozon и вышел из состава директоров. Ранее Австралия и Евросоюз ввели против Шульгина персональные санкции.
Александр Шульгин вышел из состава директоров Ozon и оставил пост генерального директора компании после того, как Евросоюз и Австралия ввели против него персональные санкции. Об этом говорится в официальном заявлении Ozon.
Шульгин покинул должность гендиректора Ozon 11 апреля. В качестве исполнительного директора совете директоров Шульгина заменит финансовый директор Ozon Игорь Герасимов.
Председатель совета директоров Ozon Елена Ивашенцева подчеркнула, что компания была «удивлена и расстроена» новостями о введении санкций в отношении Александра Шульгина.
Ozon перейдет на коллегиальное управление топ-менеджеров компании.
«Я убеждена, что эта команда под управлением коллегиального органа успешно продолжит реализацию стратегии компании, направленной на быстрый рост, лучшие продукты и сервисы при постоянном повышении операционной эффективности», – отметила Елена Ивашенцева.
Фото на обложке: LesdaMore /
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