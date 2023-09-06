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Суд ЕС отклонил иски российских бизнесменов о снятии санкций

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Европейский суд общей юрисдикции отклонил иски российских бизнесменов Геннадия Тимченко, Дмитрия Пумпянского, Михаила Гуцериева и бывшего управляющего директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна, в которых они оспаривали введенные против них санкции Евросоюза.

Суд ЕС отклонил иски российских бизнесменов о снятии санкций

Об этом сообщает Bloomberg и немецкий телеканал Deutsche Welle (находится в списке СМИ-иноагентов).

Bloomberg отмечает, что российские бизнесмены проиграли первый раунд в попытке избежать санкций ЕС — решения суда можно обжаловать. 

Санкции против Пумпянского и членов его семьи ЕС ввел в марте 2022 года и продлил в марте 2023 года. После того, как миллиардер попал под санкции, он перестал быть бенефициаром Трубной металлургической компании, а также вместе с сыном вышел из совета директоров ТМК. 

Санкции против Тимченко ввели решением Совета ЕС от 28 февраля 2022 года. Миллиардер оспорил их в июне 2022 года. Он потребовал не только отменить санкции, но и обязать ЕС выплатить ему компенсацию за понесенный нематериальный ущерб. Этот ущерб Тимченко оценил в $1,06 млн.

Агентство Bloomberg напомнило, что десятки богатых российских бизнесменов обратились в суд ЕС в Люксембурге — все они пытаются добиться отмены санкций и восстановить контроль над своими активами. Иски, оспаривающие санкции ЕС, подали Алишер Усманов, Роман Абрамович, Михаил Фридман, Петр Авен и другие.

Фото на обложке: Unsplash

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