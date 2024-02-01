Marathon Group Александра Винокурова купила долю в сервисе доставки блюд Grow Food — Forbes

Инвестиционная компания Marathon Group, выступающая крупнейшим акционером сети «Магнит», получила долю в сервисе доставки продуктовых наборов Grow Food. Источники оценили сделку в 4-4,5 млрд рублей.
По словам источников Forbes, после сделки Marathon Group стала владельцем блокирующего пакета в бизнесе, но ее доля не является контролирующей. В Marathon Group на запрос издания не ответили.
Основатель сервиса Grow Food Даниэль Гальпер сказал, что «не знает, на каких слухах основана такая информация».
«Да и в текущей ситуации распространяться по вопросам акционерной структуры было бы неправильно», — отметил Гальпер.
До июля 2023 года «ГФ Трейд» (юрлицо Grow Food) принадлежала структуре Vinda, зарегистрированной на Кипре. В настоящее время собственником выступает — МКООО «Винда Лимитед» с регистрацией в Калининграде. Бенефициары компании не раскрываются.
Grow Food основан в 2015 году бизнесменами из Петербурга — Даниэлем Гальпером и Павлом Паскарем. Сервис специализируется на производстве и доставке блюд для здорового питания.
Первые инвестиции (порядка 300 млн рублей) компания привлекла от венчурного фонда AddVenture в 2016 году. Спустя год этот же фонд вложил в проект еще $5 млн.
В 2019 году сервис открыл в Петербурге пищевой комбинат стоимостью 200 млн рублей. А в 2022 году компания запустила отдельный бренд «Прием» в недорогом сегменте, с подпиской на месячные рационы за 9900 рублей. В конце прошлого года сервис расширился на девять новых городов.
Marathon Group основана в 2017 году экс-президентом A1 и зятем министра иностранных дел Сергея Лаврова Александром Винокуровым и другими выходцами из компании. Структура владеет 26,66% в сети «Магнит». Александр Винокуров попал под персональные санкции Евросоюза в начале 2022 года.
Фото на обложке: Unsplash
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