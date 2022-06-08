Создатели Grow Food запустили сервис «Прием» с подпиской на месяц еды за 9,9 тыс. рублей

Основатели сервиса доставки еды Grow Food — Даниэль Гальпер и Павел Паскарь — запустили сервис питания «Прием» . Бренд позиционирует себя как «лоукостер» — подписка на месяц еды обойдется в 9,9 тыс. рублей или в 330 рублей за день. О запуске RB.RU рассказал представитель Grow Food.

Рацион состоит из завтрака, обеда и ужина ежедневно, доставка бесплатная и осуществляется раз в три дня. Создатели бренда обещают, что за месяц подписки в меню не будет ни одного повтора блюд.

Бюджетную стоимость подписки в сервисе объясняют наличием «собственных IT-решений, новейших технологий и автоматизации производства», которые позволяют «упростить бизнес-процессы» и «убрать лишние операции». Другие подробности компания не приводит.

На момент выхода материала в сервисе не уточнили информацию по инвестициям в запуск.

За 30 дней в меню обещают индейку, курицу, яйца, свинину, говядину, картофель, помидоры, брокколи, макароны, гречневую кашу, булгур, рис и другое.

Пример рациона «Прием»

Grow Food был основан в 2015 году в Санкт-Петербурге, там же в 2019 году построил собственный завод и начал расширяться в регионы. Годом позже компания отказалась от дальнейшей экспансии по стране, объяснив решение в том числе тем, что «жители регионов не оценили замороженные рационы».

Сейчас компания работает в Москве и Санкт-Петербурге, а в октябре 2021 года запустилась в Испании.

Фото на обложке: «Прием»