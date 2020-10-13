Сервис по доставке здорового питания Grow Food отказался от экспансии в регионах

Сервис по доставке продуктовых наборов Grow Food перестал осуществлять доставку в некоторых регионах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на информацию на официальном сайте компании.

Там сказано, что сейчас компания работает только в Москве и Санкт-Петербурге, хотя год назад она запускала доставку в Мурманске, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани и Новосибирске.

Сооснователь Grow Food Даниэль Гальпер подтвердил, что продажи в этих городах были закрыты несколько недель назад. Причин отказа от региональной экспансии несколько.

По словам Гальпера, жители регионов не оценили замороженные рационы. Компания сообщала, что собирается доставлять в некоторые города именно замороженные продуктовые наборы, произведенные по контракту на фабрике в Подмосковье.

Кроме того, продукт оказался дорогим для регионов – 700–750 рублей за рацион, добавилГальпер. Свою роль в этом вопросе, по его словам, сыграла и пандемия коронавируса.

«Люди стали больше думать, как сэкономить средства и будет ли у них работа, чем о здоровом питании», – объяснил сооснователь Grow Food.

По его словам, полностью отказываться от продвижения компании в регионах Grow Food не собирается, но новые планы и меню обещает озвучить к концу года.

Фото: блог Grow Food