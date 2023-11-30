Сервис питания «Прием» от Grow Food запустился в девяти новых городах

Сервис готовой еды с доставкой «Прием» от создателей Grow Food вышел в девять новых городов России: Нижний Новгород, Казань, Самара, Тверь, Владимир, Рязань, Калуга, Тула, Ярославль. Об этом RB.RU сообщил представитель Grow Food.

«На открытие первого регионального города, Нижнего Новгорода, ушло около 2 месяцев, на Казань — месяц. В среднем запуск сервиса в регионе обходится в 1,5-2 млн рублей» — сообщил CEO «Прием» Александр Филатов, которого цитирует пресс-служба.

«Прием» позиционирует себя как «лоукостер» — подписка на месяц еды с доставкой раз в три дня стоит 9,9 тыс. рублей.

Бренд оптимизирует процессы за счет автоматизации, роботизации и отсутствии промежуточных звеньев в цепи производства. Все продукты, которые попадают на фабрику-кухню, проверяют на специальном оборудовании. Готовые блюда фасуются без участия людей.

По словам Филатова, рост спроса на готовую еду в региональных городах высокий — 60% потенциальной целевой аудитории находится за пределами Санкт-Петербурга и Москвы, где уже работает сервис.

По собственным данным компании, сейчас на постоянной основе «Прием» заказывают более 8 тыс. человек.

В 2022 году основатели сервиса доставки еды Grow Food Даниэль Гальпер и Павел Паскарь запустили сервис «Прием» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области.

Выручка ООО «ГФ Трейд» (под этим юрлицом работают как Grow Food, так и «Прием»), по данным системы «Контур.Фокус», составила по итогам 2022 года почти 3,1 млрд рублей против 2,8 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль — 37 млн рублей.

Фото на обложке: Сайт «Прием»