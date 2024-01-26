«Арт-Финанс» закрыла сделку по покупке российских активов Hyundai

В периметр сделки вошло петербургское предприятие ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». В компании сообщили, что структура будет переименована.

«В ближайшем будущем завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР Hyundai) будет переименован. О новом названии будет сообщено дополнительно, после завершения всех процедур по его регистрации», — поясняется в сообщении.

В прошлом году глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что предприятие продадут российской компании с правом обратного выкупа, которое будет ограничено двумя годами. В сообщении AGR Automotive Group ничего не сказано про обратный выкуп.

«Арт-Финанс» зарегистрирована в Москве в 2023 году. Весной того же года структура выкупила российские активы Volkswagen, который также приостановил деятельность в РФ.

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