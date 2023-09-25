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Завод Hyundai в Петербурге продадут российской компании

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге продадут российской компании, условия сделки будут предусматривать опцион на обратный выкуп, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приводит ТАСС.

Завод Hyundai в Петербурге продадут российской компании

По словам министра, решение по поводу приобретения предприятия уже сформировано. В ближайшее время будет объявлен покупатель.

Мантуров разъяснил, что хотя сделкой и будет предусмотрен опцион на обратный выкуп, он будет ограничен сроком в два года «с учетом указа президента».

Завод Hyundai в Петербурге прекратил выпуск машин еще в марте 2022 года в связи с логистическими сложностями, спровоцированными санкциями. С тех пор в простое находятся более 2 тыс. сотрудников предприятия. До санкций и кризиса завод выпускал модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

В конце прошлого года стало известно, что завод Hyundai начал сборку кузовов для экспорта в Казахстан. Эксперты тогда говорили, что этот шаг свидетельствует о планах концерна остаться в России.

Фото на обложке: Unsplash

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