Завод Hyundai в Петербурге продадут российской компании

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге продадут российской компании, условия сделки будут предусматривать опцион на обратный выкуп, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приводит ТАСС.
По словам министра, решение по поводу приобретения предприятия уже сформировано. В ближайшее время будет объявлен покупатель.
Мантуров разъяснил, что хотя сделкой и будет предусмотрен опцион на обратный выкуп, он будет ограничен сроком в два года «с учетом указа президента».
Завод Hyundai в Петербурге прекратил выпуск машин еще в марте 2022 года в связи с логистическими сложностями, спровоцированными санкциями. С тех пор в простое находятся более 2 тыс. сотрудников предприятия. До санкций и кризиса завод выпускал модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.
В конце прошлого года стало известно, что завод Hyundai начал сборку кузовов для экспорта в Казахстан. Эксперты тогда говорили, что этот шаг свидетельствует о планах концерна остаться в России.
Фото на обложке: Unsplash
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