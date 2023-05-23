Холдинг «Авилон» завершил покупку российского бизнеса Volkswagen

Холдинг «Авилон» завершил покупку российских активов Volkswagen, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные в ЕГРЮЛ. Сделка закрыта 22 мая.
Покупателем бизнеса немецкого автоконцерна стало принадлежащее холдингу ООО «Арт-Финанс». Стоимость сделки не уточняется. По словам источника издания, она была согласована еще 17 апреля по цене до €125 млн.
На день согласования ее цена составляла почти 11,3 млрд рублей, а по текущему курсу превысила 10,8 млрд рублей.
Структура ООО «Арт-Финанс» была зарегистрирована в феврале текущего года. Владелец 100% компании — президент «Авилона» Андрей Павлович.
«Арт-Финанс» выкупила все доли в российском представительстве ООО «Фольксваген Груп Рус», в том числе местные компании ООО «Фольксваген Компоненты и Сервис», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Страхование».
Ранее СМИ писали, что автоконцерн недоволен поставками своих машин из Китая в РФ. Volkswagen разработал систему борьбы с ввозом своих автомобилей китайской сборки в страну.
Фото на обложке: Unsplash
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