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Холдинг «Авилон» завершил покупку российского бизнеса Volkswagen

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Холдинг «Авилон» завершил покупку российских активов Volkswagen, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные в ЕГРЮЛ. Сделка закрыта 22 мая.

Холдинг «Авилон» завершил покупку российского бизнеса Volkswagen

Покупателем бизнеса немецкого автоконцерна стало принадлежащее холдингу ООО «Арт-Финанс». Стоимость сделки не уточняется. По словам источника издания, она была согласована еще 17 апреля по цене до €125 млн.

На день согласования ее цена составляла почти 11,3 млрд рублей, а по текущему курсу превысила 10,8 млрд рублей.

Структура ООО «Арт-Финанс» была зарегистрирована в феврале текущего года. Владелец 100% компании — президент «Авилона» Андрей Павлович.

«Арт-Финанс» выкупила все доли в российском представительстве ООО «Фольксваген Груп Рус», в том числе местные компании ООО «Фольксваген Компоненты и Сервис», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Страхование».

Ранее СМИ писали, что автоконцерн недоволен поставками своих машин из Китая в РФ. Volkswagen разработал систему борьбы с ввозом своих автомобилей китайской сборки в страну.

Фото на обложке: Unsplash

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