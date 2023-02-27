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Volkswagen решил помешать поставкам своих машин в РФ из Китая

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Немецкий автопроизводитель Volkswagen недоволен поставками своих машин из Китая в РФ, сообщает газета Handelsblatt. Концерн разработал систему борьбы с ввозом своих автомобилей китайской сборки в Россию. 

Volkswagen решил помешать поставкам своих машин в РФ из Китая

По данным издания, теперь некоторые оптовые компании из КНР больше не смогут приобретать машины у китайских совместных предприятий, чтобы потом отправлять их в РФ. Однако в Volkswagen понимают, что некоторые совместные предприятия имеют в партнерах концерны с государственным участием, в частности, FAW и SAIC. Поэтому полностью ограничить поставки не удастся. 

При этом автопроизводитель имеет возможность блокировать прямые сделки российских дилеров с предприятиями Китая. Компания может воспрепятствовать поставкам модели Bora с завода FAW-Volkswagen.

Volkswagen прекратил выпуск автомобилей на своих заводах в России в марте 2022 года в связи с вводом российских войск на территорию Украины. Также компания перестала поставлять в страну свою продукцию. Осенью стало известно, что концерн намерен продать завод в Калуге. В настоящее время переговоры о покупке мощностей ведутся с АФК «Система».

Фото на обложке: Unsplash

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