Volkswagen решил помешать поставкам своих машин в РФ из Китая

Немецкий автопроизводитель Volkswagen недоволен поставками своих машин из Китая в РФ, сообщает газета Handelsblatt. Концерн разработал систему борьбы с ввозом своих автомобилей китайской сборки в Россию.

По данным издания, теперь некоторые оптовые компании из КНР больше не смогут приобретать машины у китайских совместных предприятий, чтобы потом отправлять их в РФ. Однако в Volkswagen понимают, что некоторые совместные предприятия имеют в партнерах концерны с государственным участием, в частности, FAW и SAIC. Поэтому полностью ограничить поставки не удастся.

При этом автопроизводитель имеет возможность блокировать прямые сделки российских дилеров с предприятиями Китая. Компания может воспрепятствовать поставкам модели Bora с завода FAW-Volkswagen.

Volkswagen прекратил выпуск автомобилей на своих заводах в России в марте 2022 года в связи с вводом российских войск на территорию Украины. Также компания перестала поставлять в страну свою продукцию. Осенью стало известно, что концерн намерен продать завод в Калуге. В настоящее время переговоры о покупке мощностей ведутся с АФК «Система».

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