Volkswagen решил помешать поставкам своих машин в РФ из Китая

Немецкий автопроизводитель Volkswagen недоволен поставками своих машин из Китая в РФ, сообщает газета Handelsblatt. Концерн разработал систему борьбы с ввозом своих автомобилей китайской сборки в Россию.
По данным издания, теперь некоторые оптовые компании из КНР больше не смогут приобретать машины у китайских совместных предприятий, чтобы потом отправлять их в РФ. Однако в Volkswagen понимают, что некоторые совместные предприятия имеют в партнерах концерны с государственным участием, в частности, FAW и SAIC. Поэтому полностью ограничить поставки не удастся.
При этом автопроизводитель имеет возможность блокировать прямые сделки российских дилеров с предприятиями Китая. Компания может воспрепятствовать поставкам модели Bora с завода FAW-Volkswagen.
Volkswagen прекратил выпуск автомобилей на своих заводах в России в марте 2022 года в связи с вводом российских войск на территорию Украины. Также компания перестала поставлять в страну свою продукцию. Осенью стало известно, что концерн намерен продать завод в Калуге. В настоящее время переговоры о покупке мощностей ведутся с АФК «Система».
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Тинькофф Инвестиции» временно приостановили торги иностранными бумагами и евро
- 2 Брокер «Тинькофф Инвестиции» перенесет активы клиентов в другую компанию
- 3 Ограничения ЕС против «Тинькофф» и «Альфа-банка», стоимость десятого пакета санкций: главное для бизнеса 26 февраля
- 4 Евросоюз ввел санкции против «Тинькофф» и «Альфа-банка»
- 5 Как санкции повлияют на российский рекламный бизнес: где искать пространство для новых возможностей
ВОЗМОЖНОСТИ
28 февраля 2023
28 февраля 2023