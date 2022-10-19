Volkswagen собрался продать свой завод в России — FAZ

Концерн Volkswagen намерен продать свой завод по производству автомобилей в Калуге. По сведениям немецкой газеты FAZ, продажа российского бизнеса – единственное верное решение для концерна в текущих условиях.
О начале поиска покупателя на завод Volkswagen в Калуге пишет FAZ со ссылкой на источники.
Один из собеседников отметил, что вероятность возобновления производства на заводе снижается. Другой источник сообщил об определенном желании Volkswagen уйти с российского рынка. По данным газеты, руководство концерна считает продажу производства в России единственным выходом в текущих условиях.
Volkswagen прекратила выпуск автомобилей на своих заводах в России в марте 2022 года, а также приостановила экспорт своей продукции в РФ.
Ранее стал известно о возможных планах Hyundai продать свой завод в Петербурге. Продажу своих производственных рассматривают в Volvo Group и Nissan.
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