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Volkswagen собрался продать свой завод в России — FAZ

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Концерн Volkswagen намерен продать свой завод по производству автомобилей в Калуге. По сведениям немецкой газеты FAZ, продажа российского бизнеса – единственное верное решение для концерна в текущих условиях.

Volkswagen собрался продать свой завод в России — FAZ

О начале поиска покупателя на завод Volkswagen в Калуге пишет FAZ со ссылкой на источники.

Один из собеседников отметил, что вероятность возобновления производства на заводе снижается. Другой источник сообщил об определенном желании Volkswagen уйти с российского рынка. По данным газеты, руководство концерна считает продажу производства в России единственным выходом в текущих условиях.

Volkswagen прекратила выпуск автомобилей на своих заводах в России в марте 2022 года, а также приостановила экспорт своей продукции в РФ.

Ранее стал известно о возможных планах Hyundai продать свой завод в Петербурге. Продажу своих производственных рассматривают в Volvo Group и Nissan.

Фото на обложке: insaatnoktasi

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