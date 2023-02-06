АФК «Система» начала переговоры о покупке завода Volkswagen в Калуге — «Ъ»

АФК «Система» начала переговоры о покупке калужского завода у Volkswagen, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации издания, АФК собиралась привлечь в проект казахстанского автопроизводителя AllurGroup, который располагает производственными площадками «Агромашхолдинг» и «СарыаркаАвтоПром», а также дилерской и дистрибуторской сетью AllurAuto.

Источники «Ъ» сообщают, что площадку планируют перезапустить, сохранив при этом модели VW или близкие к ним автомобили. Опрошенные изданием аналитики отмечают, что это может быть реализовано за счет работы с поставщиками VW из Турции или партнерами концерна из Китая.

АФК «Система» рассчитывает за счет сделки создать машиностроительный холдинг. В настоящее время в периметре холдинга нет таких активов, но 2000-е годы у «Системы» было СП по сборке грузовиков Volvo в Зеленограде.

Завод VW в Калуге начал работу в 2007 году. Его мощность — 225 тыс. автомобилей в год, площадка производила модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. С марта 2022 года завод находится в простое.

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