«Черноголовка» закрыла сделку по покупке бизнеса детского питания Kraft Heinz

«Черноголовка» закрыла сделку по приобретению бизнеса детского питания Kraft Heinz в России. Покупателем выступила холдинговая компания группа АО «Аквалайв ресурс» — ей перешли производственные площадки в Иванове и Ставропольском районе.

Как следует из пресс-релиза, после сделки «Черноголовка» предложит новый бренд, его планируется представить уже текущей весной.

В собственность группы перешел комбинат детского питания в Иваново. Предприятие оснащено оборудованием для производства всех категорий детского пюре. Мощности рассчитаны на более 20 тыс. тонн продукции в год на шести линиях.

Комбинат в Ставрополье (ООО «Хайнц Георгиевск») выпускает сухие молочные и безмолочные каши. Мощности рассчитаны на 12 тыс. тонн в год, на комбинате функционируют две производственные линии.

По словам гендиректора группы Натальи Сахниной, новый собственник сохранит все рабочие места на обоих предприятиях. Уже текущей весной «Черноголовка» выпустит на рынок новый бренд. В ближайшие полгода компания также продолжит производство продукции под привычным для потребителей брендом Heinz.

Компания продолжит развивать ассортимент в категориях первого прикорма и начнет производство детских снеков. Также «Черноголовка» планирует запустить «инновационную категорию готовых блюд», отметила Сахнина.

Ранее в мае структура главы совета директоров ГК «Черноголовка» Алексея Четвергова — компания «Принцип ЗОЖ» — стала владельцем производителя спортивного питания «Прайм-Крафт».

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