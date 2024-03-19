Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Черноголовка» закрыла сделку по покупке бизнеса детского питания Kraft Heinz

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

 «Черноголовка» закрыла сделку по приобретению бизнеса детского питания Kraft Heinz в России. Покупателем выступила холдинговая компания группа АО «Аквалайв ресурс» — ей перешли производственные площадки в Иванове и Ставропольском районе.

«Черноголовка» закрыла сделку по покупке бизнеса детского питания Kraft Heinz

Как следует из пресс-релиза, после сделки «Черноголовка» предложит новый бренд, его планируется представить уже текущей весной.

В собственность группы перешел комбинат детского питания в Иваново. Предприятие оснащено оборудованием для производства всех категорий детского пюре. Мощности рассчитаны на более 20 тыс. тонн продукции в год на шести линиях.

Комбинат в Ставрополье (ООО «Хайнц Георгиевск») выпускает сухие молочные и безмолочные каши. Мощности рассчитаны на 12 тыс. тонн в год, на комбинате функционируют две производственные линии.

По словам гендиректора группы Натальи Сахниной, новый собственник сохранит все рабочие места на обоих предприятиях. Уже текущей весной «Черноголовка» выпустит на рынок новый бренд. В ближайшие полгода компания также продолжит производство продукции под привычным для потребителей брендом Heinz.

Компания продолжит развивать ассортимент в категориях первого прикорма и начнет производство детских снеков. Также «Черноголовка» планирует запустить «инновационную категорию готовых блюд», отметила Сахнина.

Ранее в мае структура главы совета директоров ГК «Черноголовка» Алексея Четвергова — компания «Принцип ЗОЖ» — стала владельцем производителя спортивного питания «Прайм-Крафт».

Фото на обложке: NA.MAT / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Заменить Confluence? Просто!
  2. 2 Нужно провести бесшовный ребрендинг и сохранить отношение к компании? Вот как это сделать
  3. 3 Уход зарубежных сервисов как окно возможностей для ИТ-бизнеса: на что обратить внимание?
  4. 4 Импортозамещение солверов: как оптимизировать логистику, HR и производство после ухода с рынка иностранных гигантов
  5. 5 Чем заменить западные облака после их ухода с российского рынка?
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

21 марта 2024

Умный помощник для тендеров

25 марта 2024

Directum Awards

27 марта 2024

Инвестиционная упаковка

Все ВОЗМОЖНОСТИ