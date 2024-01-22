Фонд Zerno Ventures во второй раз инвестировал в ресейл-платформу The Cultt

Российский импакт-венчурный фонд с отдельным фокусом на поддержку женщин-фаундеров Zerno Ventures купил долю в ресейл-платформуе сумок и аксессуаров The Cultt . Об этом свидетельствуют изменения в ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU.

По данным ресурса, АО «Зерно Венчурс» с 12 января 2024 года владеет 14,68% в ООО «Культ». В фонде подтвердили RB.RU факт сделки.

«В декабре 2023 года мы действительно закрыли follow-on раунд, сумма сделки составила до $1 млн. Второй раунд пойдет на дальнейшее масштабирование проекта. Мы в целом верим и активно смотрим рынок ресейла, и готовы инвестировать в другие проекты в этой сфере», — сообщили в пресс-службе Zerno Ventures.

По словам соосновательницы и директора по развитию бизнеса The Cultt Анны Автайкиной, привлеченные средства пойдут на дальнейшее масштабирование проекта.

Компания намерена посвятить ближайшие полгода доработке продукта, его многофункциональности и удобству, так как видят проект клиенто-центричным бизнесом и хотять удовлетворять все потребности пользователя.

В прошлом году Zerno Ventures уже инвестировал в The Cultt. Тогда стартап получил свои первые инвестиции в размере $300 тыс. Деньги направили на расширение ассортимента, запуск новых направлений, рост технологичности, IT-разработку и маркетинг.

The Cultt запустили в 2020 году Анна Автайкина, Дарья Зосименко, Мария Манаева и Татьяна Ермакова. По данным «Контур.Фокуса», уставный капитал компании составляет теперь 11,7 тыс. рублей, где каждой из основательниц принадлежит по 21,33%. Выручка ООО «Культ» в 2022 году составила 8 млн рублей, чистый убыток — 4,9 млн рублей.

С марта 2022 года россияне не могут покупать одежду, обувь и аксессуары привычным образом: популярные бренды приостановили работу в России, а США и Евросоюз ввели санкции на ввоз в страну предметов роскоши. После этого растет спрос на перепродаваемые вещи.

Например, продажи брендовых вещей на «Авито» в 2023 году в сравнении с 2022 годом выросли на 57%. В июле-сентябре заметно выросли продажи вещей от Balenciaga, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Chanel и Prada.

При этом самыми востребованными брендами на платформе стали марки middle-сегмента — Nike. Марка лидировала сразу в четырех категориях — аксессуары, женская обувь, мужская одежда и мужская обувь. На втором месте по количеству сделок Adidas, на третьем — Zara, на четвертом — New Balance, пятом — H&M.

«2023 год был транформационнным для рынка ресейла. Некоторые игроки ушли с рынка, часть продолжает активно расти и выходить в оффлайн, а маркетплейсы растят категорию ресейла внутри. В TheCultt мы значительно прирастили объем ассортимента, в том числе за счет новых категорий и клиентов-продавцов, что безусловно влияет на рост продаж, — отметила Автайкина.

Такой стремительный рост интереса к перепродаваемым вещам, как отмечали RB.RU участники рынка, спровоцирован остановкой деятельности многих зарубежных брендов в России и увеличением цен на их продукцию. К тому же часть людей рассматривает люксовые вещи как инвестицию, сопоставимую с вложениями в драгметаллы.

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