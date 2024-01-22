Финтех-проект Cashoff Lab получил грант в размере 6,7 млн рублей от «Сколково»

Компания Cashoff Lab получила грант от «Сколково» в размере 6,7 млн рублей на «доращивание» бизнеса, сообщается в материалах фонда.

Как сообщается, деньги направили на доработку технологии автоматизации начисления кешбэка. В результате удалось упростить этот процесс и повысить коэффициент удержания клиентов банка.

Как сообщается в пресс-релизе, только 25% клиентов банков готовы сканировать чеки вручную. Для удобства была предусмотрена автоматическая загрузка чека из любого магазина по банковской транзакции.

«Cashoff Lab помогает банкам реализовать технологию автоматической загрузки чеков на основе матчинга данных из банков и ОФД. На данный момент аналогов данной интеграции нет», — сообщил основатель и генеральный директор Cashoff Lab Дмитрий Горьков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Сообщается, что клиентами Cashoff Lab являются более 50 банков по всему миру с более чем 100 млн клиентов. Компания также разрабатывает технологию начисления кешбэка за покупки товаров популярных глобальных брендов.

Cashoff Lab — резидент «Сколково», выручка ООО «Кэшофф Лаб», по данным «Контур.Фокуса», за 2022 год составила 19,2 млн рублей, ООО «Кэшофф» — 36,6 млн рублей. Первым юрлицом на паритетной основе владеют Дмитрий Горьков и Михаил Медведев, вторым — «Т.Ф.с. Хай-Тек Файненшл Сервисиз Лимитед» (Кипр, 99%) и Медведев (1%).

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