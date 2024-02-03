Сервис «Убиратор» закрыл очередной раунд финансирования

Разработчик цифровых сервисов для рынка вторсырья «Убиратор» закрыл очередной раунд финансирования. В проект зашли сразу четыре новых участника, следует из данных ЕГРЮЛ. Основатель «Убиратора» Никита Никишкин сообщил RB.RU, что компании в новых рыночных условиях потребовалась «пересборка бизнес-модели», которая успешно завершилась в 2023 году.

Как следует из данных «Контур.Фокус», 2 февраля 2024 года участниками ООО «Убиратор» стали ООО УК «СТ Капитал» (10,61%), Дмитрий Левшин (2,2%), Андрей Андрусов (0,75%), Григорий Терентьев (0,34%).

Основатель компании Никита Никишкин подтвердил RB.RU, что сервис закрыл раунд финансирования, однако не уточнил условия, на которых новые участники получили доли.

Никишкин также сообщил, что в раунде участвовал фонд Zerno Ventures. Так, 2 февраля доля АО «Зерно Венчурс» в проекте увеличилась с 6,76% до 9,18%.

По словам Никишкина, с 2022 года конъюнктура рынка, на котором работает сервис, существенно изменилась. Чтобы возобновить рост, компании потребовалась пересборка бизнес-модели.

«Нашей команде эта пересборка успешно удалась и завершилась она к середине 2023 года. Как результат, "Убиратор" показал уверенный плюс по EBITDA в 3-4 кварталах 2023, а в размерах (тонны, заказы) бизнес компании вырос с начала года на 45%», — уточнил основатель сервиса и добавил, что сегодня прибыльность является ключевым приоритетом.

Летом 2023 года свою долю в «Убираторе» продал частный предприниматель Владимир Христенко. Ему принадлежало в проекте 0,55%.

Всего на данный момент в ООО «Убиратор» — более 20 участников. Самая крупная доля сохраняется за основателем Никитой Никишкиным, ему принадлежит 20,4%. У АО «Тилтех» — 20,1%. У сооснователей Алексея Хацкевича и Сергея Калитова на данный момент по 10,5% и 3,24% соответственно. При этом доли Никишкина и Калитова находятся в залоге у Фонда развития венчурного инвестирования города Москвы.

«Убиратор» в 2018 году основали Никита Никишкин, Сергей Калитов и Алексей Хацкевич. Компания работает в 40 регионах России, среди клиентов — «Вкусвилл», Hoff, «Спортмастер», «Магнит».

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