Сооснователь «Нанолек» Владимир Христенко продал свою долю в сервисе по вывозу вторсырья «Убиратор»

Частный инвестор Владимир Христенко (сооснователь фармацевтической компании «Нанолек») вышел из состава акционеров разработчика цифровых сервисов для рынка вторсырья «Убиратор». Ему там принадлежало 0,55% акций, следует из данных ЕГРЮЛ.

Основатель «Убиратора» Никита Никишкин подтвердил RB.RU факт продажи доли, объяснив это тем, что Владимир Христенко решил сконцентрироваться на новых проектах в других сферах бизнеса. В компании не раскрыли имя второго участника и сумму сделки. Сам Христенко на запрос издания к моменту публикации не ответил.

Владимир Христенко в 2011 году вместе с Михаилом Некрасовым основали биофармацевтическую «Нанолек». Он возглавлял компанию с 2015 года.

Спустя семь лет Христенко покинул свой пост, сказав, что компании нужно переходить на новый уровень, который требует другого стиля управления. Инвестор тогда назвал себя «человеком стартапа». Он подчеркнул, что его стихия — создание чего-то с нуля, с максимальными рисками и драйвом.

В 2021 году Христенко вложился в российский сервис по борьбе с выгоранием «Вэлби», в 2022 году — в HealthTech-стартап Halsa и «Убиратор».

Свою долю в «Убираторе», судя по данным ЕГРЮЛ, инвестор продал еще одному бизнес-ангелу проекта Максиму Пенкину. У последнего теперь 1,1%.

«Убиратор» вышел на положительную EBITDA в июне 2023 года. Это помогает компании сохранять привлекательность для инвесторов. Благодаря чему есть почва для сделок купли-продажи акций сервиса, отметил Никита Никишкин.

Сооснователь Dsight Арсений Даббах считает, что сейчас в целом не лучшее время для экзитов: оценки низкие, инвесторов мало и процессы идут долго, российские стратеги предъявляют дополнительные условия.

По его словам, доли продают сейчас в том случае, если хотят разделить российский и зарубежный бизнес, вывести неудобных акционеров из captable Таблица капитализации детализирует структуру собственности владельцев бизнеса. Она помогает учредителям и инвесторам принимать более обоснованные решения в отношении компании, так как по мере роста стартапа структура капитализации, будет становиться все более сложной.. И совсем редко можно увидеть, когда стратеги консолидируют рынок и покупают перспективные компании для роста в России.

«Убиратор» в 2018 году основали Никита Никишкин, Сергей Калитов и Алексей Хацкевич. Платформа объединяет компании, которым нужно сдать вторсырье, и исполнителей, готовых его забрать и отвезти в пункты приема вторсырья. «Убиратор» вывозит макулатуру, пленки, твердый пластик, пищевые отходы.

Компания работает в 40 регионах России, среди клиентов — «Вкусвилл», Hoff, «Спортмастер», «Гипер Глобус», «Магнит». В 2022 году выручка компании составила 249,4 млн рублей, когда в 2021 — чуть более 373 млн рублей.

В марте 2022 года компания привлекла 170 млн рублей в рамках раунда A. Лид-инвестором раунда стал фонд «ТилТех Капитал». На привлеченные средства компания уже запустила сервис Upay — это ERP-система с функциями финтех-платформы. Также деньги планировалось направить на приобретение новых собственных пунктов приема вторсырья.

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