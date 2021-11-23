Российский сервис по борьбе с выгоранием «Вэлби» привлек $250 тыс. от президента фармкомпании «Нанолек» и других

По мнению экспертов, рынок ментального здоровья в России и в мире стремительно растет, в развитии подобных проектов будут заинтересованы не только трудоголики, но и владельцы компаний.

Российский стартап «Вэлби» (Wellbe Coach, ранее — Deva) по борьбе с выгоранием, основанный экс-консультантом McKinsey Дмитрием Ханариным, привлек $250 тыс. в ходе нового раунда инвестиций, сообщили RB.ru в компании.

В проект вложились президент фармкомпании «Нанолек» Владимир Христенко, фонд Embria, основатель Zoon Илья Мутовин и частные инвесторы Максим Пенкин и Сергей Лудин. Оценка компании после раунда не раскрывается.

«Исходя из суммы инвестиций, можно предположить, что оценка составила порядка $1 млн», — считает сооснователь United Investors Александр Горный. Похожую оценку приводит основатель Baza VC Алексей Мосолов: «В похожих раундах на ранней стадии инвесторы в России обычно забирают 10-15% компании. Оценка после получения денег может находиться в диапазоне $1,5–2,5 млн».

О компании

«Вэлби» была основана в 2020 году как платформа для диагностики проблем в образе жизни и персонализированных рекомендаций по улучшению самочувствия. В команде три человека: экс-консультант McKinsey, основатель Дмитрий Ханарин, Chief Health Coach Лариса Грановская и главный эксперт, CPO Инна Ткаченко.

Изначально проект был нацелен на женскую аудиторию, однако уже на первом этапе мужчин среди пользователей оказалось 35% (сейчас их около 50%). Осенью 2021 года проект провел ребрендинг, «чтобы название не сбивало мужчин с толку», и переименовался в «Вэлби».

Основатели проекта Дмитрий Ханарин и Лариса Грановская. Фото: «Вэлби»

Компания занимается онлайн-коучингом в сфере здорового образа жизни и специализируется на борьбе с выгоранием. Сейчас у «Вэлби» два продукта: бесплатный онлайн-тест для диагностики проблем в образе жизни, который уже прошли больше 15 тыс. пользователей, и платная работа с личным наставником (health-коучем, mind-коучем или ICF-коучем).

Месячная подписка стоит 12 тыс. рублей, с начала 2021 года ее купили более 300 пользователей. В подписку входят еженедельные сессии с наставником по Zoom и ежедневное общение с ним в чате.

Привлеченные средства «Вэлби» потратит на расширение. «Планы на ближайшие три года: увеличить число пользователей бесплатного продукта до 5 миллионов человек, расширить линейку услуг, нарастить штат наставников до 1 тысячи человек (сейчас их 20) и увеличить количество клиентов по платной подписке до десятков тысяч человек», — сообщил основатель, CEO «Вэлби» Дмитрий Ханарин.

Это не первые инвестиции для компании. Весной 2021 года проект привлек $100 тыс. от бизнес-ангелов, а на первом этапе Ханарин вложил в него $50 тыс. собственных средств.

О рынке ментального здоровья

«По статистике, 3/4 сотрудников корпораций и стартапов подвержены выгоранию время от времени, а каждый четвертый чувствует себя выгоревшим вообще всегда. Поэтому в развитии таких проектов, как Wellbe Coach, будут заинтересованы не только сами трудоголики, но и владельцы компаний, понимающие, что соблюдение баланса между рабочим и личным временем и высокий уровень мотивации их сотрудников — это необходимое условие успешного развития бизнеса», — прокомментировал инвестиции президент фармкомпании «Нанолек» Владимир Христенко.

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По словам инвестора Александра Горного, рынок ментального здоровья в России и в мире стремительно растет. «Не так важно, насколько сервис востребован сегодня — может быть, и не очень сильно. Но он точно будет в разы более востребован в будущем», — считает сооснователь United Investors.

С оценкой Горного согласна сооснователь сервиса YouTalk Анна Крымская. По ее словам, спрос на психотерапию и сервисы mental health растет с каждым годом. Компания Крымской планирует «кратно увеличить поток клиентов» (в сервис с момента запуска обратилось более 25 тыс. человек).

«Заметных аналогичных сервисов сейчас в РФ — на пальцах двух рук можно посчитать. Рынок развивается, но оценки его размеров, как нынешних, так и будущего состояния, отличаются между собой на порядок. По этим причинам системно оценить стоимость подобного и аналогичных проектов не представляется возможным», — сообщил основатель сервиса «Понимаю» Антон Кушнер.

При этом, по его словам, главный актив компании сейчас — команда, «члены которой испытали решения, которыми они торгуют, на себе».

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