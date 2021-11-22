Mental Health Tech в России: подборка сервисов для самопомощи

Более 90% инвесторов считают , что доходность стартапов в области ментального здоровья будет не меньшей, чем в остальных секторах. Сейчас рынок Mental Health Tech растет со среднегодовыми темпами 3,5% и, по прогнозам, к 2030 году должен достичь $538 миллионов.

Растущий спрос на инструменты для поддержки ментального здоровья и высокая стоимость очных психологических консультаций делают нишу Mental Health перспективной для развития цифровых сервисов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сотни миллионов человек по всему миру страдают от психических расстройств. Последние могут выражаться в отсутствии положительных эмоций, неспособности достигать личных целей, трудностях в семейной жизни или на работе.





Редакция не стала включать в эту подборку сервисы для подбора психотерапевтов и приложения для медитаци — им посвящены материалы «Код красный: 10 российских сервисов, которые помогут найти психолога»

«Анти-стресс и здоровье», «Анти-депрессия» и «Отношения»

Ольга Троицкая, основательница iCognito

Все три приложения психологической самопомощи — «Анти-стресс и здоровье», «Анти-депрессия» и «Отношения» — созданы и развиваются компанией iCognito.

Ольга Троицкая основала стартап iCognito три года назад, в период завершения успешной академической карьеры. В поисках ниши для предпринимательства она обратила внимание на свой опыт, связанный с психологией: консультации со специалистами не помогали до конца справиться с личными проблемами. Так родилась идея разработать компьютерные программы для самопомощи.

Первым в рамках проекта iCognito было создано приложение «Отношения». Затем появились еще два: «Анти-депрессия» и «Анти-стресс и здоровье». Сейчас также разрабатывается программа «Детская психология».

Все программы основаны на методике когнитивно-бихевиоральной терапии и помогают пользователям анализировать их мысли и наблюдения. Приложения представляют собой альтернативу классическим консультациям и работают с помощью виртуальных психологов (чат-ботов).

Сейчас iCognito тестирует пользовательский опыт и проводит эксперименты по распознаванию психических расстройств с помощью искусственного интеллекта.

В связи с этим доступ к сервисам пока бесплатный. Дополнительно за 399 рублей можно купить набор платных техник и за 2 500 рублей в неделю подключить безлимитный чат с живым психологом. С 2022 года все программы будут платными.

В команде проекта около 10 человек: разработчики, Data Scientist, дизайнер, маркетолог, психологи-консультанты и методисты.

Интерфейс приложения от iCognito

«Мы изначально задумывали линейку тематических программ, а не универсального робота-психолога. Опыт показал, что этот курс был верным — сейчас по пути диверсификации пошли международные стартапы Woebot и WysaЇ.

За год у нас было более 250 000 органических скачиваний программ, самой популярной стала «Анти-депрессия» — на нее пришлось 4/5 скачиваний.

Мы планируем расширять линейку программами «Анти-тревожность», «Улучшение сна», «Похудение» и другими.

Основное направление коммерциализации мы видим в B2B-cекторе. Мы уже провели несколько пилотных проектов, проходим курс в акселераторах АСИ и Московского кластера, надеемся привлечь посевные инвестиции для того, чтобы наладить устойчивые продажи и взаимодействие с клиентами, а также разработать полноценный B2B-продукт — цифровую платформу корпоративного здоровья», — рассказала Ольга.

«АнтиТревога», «АнтиПаника Lite», «АнтиПаника Pro» и «АнтиДепрессия»

Ольга Никитина, психолог, эксперт Союза охраны психического здоровья

Серия из четырех Mental Health приложений разработана Союзом охраны психического здоровья. Сервисы включают теоретическую часть, где пользователи могут узнать о симптомах и способах борьбы с психическими расстройствами, тесты, практические упражнения и элементы геймификации. В основе лежит когнитивно-бихевиоральная психотерапия.

Первое приложение, «АнтиПаника Lite», было создано в 2016 году.

«Перед его разработкой мы проанализировали рынок: все приложения на тот момент существовали в формате "книги внутри приложения" или тестов без рекомендаций.Все они были без практических упражнений или наглядной теории. Нам же хотелось создать рабочий инструмент, которым может пользоваться практически любой человек, — с разными форматами подачи информации, с геймификацией и анимацией», — рассказала Ольга.

Для реализации этой функциональности использовался нативный подход разработки: iOS-версия приложения сделана на Swift, Android — на Kotlin.

Приложения представляют собой социальные проекты и практически все бесплатны для пользователей. Исключение — «АнтиПаника Pro»: оно стоит 299 рублей.

Суммарное количество скачиваний приложений составило около 500 тысяч. «Команда проекта растет. Мы собираемся постепенно выводить сервисы на англоязычный рынок. Кроме того, поступили предложения от представителей международного профессионального сообщества для перевода на другие языки, — сообщила о планах Ольга Никитина. — Также планируется расширение линейки приложений самопомощи и открытие двух новых направлений: для развития навыков и улучшения качества жизни людей с психическими особенностями».

Norbu Stress Control

Александр Железнов, основатель Norbu

Мобильное приложение Norbu Stress Control — AI-наставник для осознанного управления стрессом.

Александр — из буддийской семьи, он начал заниматься бизнесом в 17 лет. «Все это время я наблюдал, как коллеги-бизнесмены снимали стресс разрушительным для себя и окружающих способами. Я подумал: как можно помочь этим людям, используя научный подход?

К 2017 году я собрал команду из близких по духу людей, в которую вошли программисты, врач и дизайнер. Все они много лет занимались йогой и медитациями. Вместе мы придумали, как оцифровать наши знания, полученные на ретритах и личном опыте. Так в 2020 году родилось приложение Norbu Stress Control», — поделился Александр.

Приложение разработано на кроссплатформенном фреймворке Flutter и использует технологии искусственного интеллекта. Методология тренировок основана на исследованиях научной базы PubMed, созданной Национальным центром биотехнологической информации США (NCBI), и состоит из трех последовательных частей: игры, дыхания и медитации. Статистика приложения визуализирует, как у пользователя развивается навык стрессоустойчивости.

Интерфейс приложения Norbu

В приложении есть возможность тренироваться бесплатно, выполнив условие непрерывных тренировок в течение пяти дней. Можно оформить годовую подписку за 1 890 рублей или купить приложение навсегда за 2 490 рублей.

С начала запуска приложение установили 400 тысяч пользователей. В 2020 году Norbu было выбрано лучшим в категории «Личностный рост» в Google Play, а в этом году App Store рекомендовал его в Всемирный день психического здоровья.

«Мы вложили в проект более 200 тысяч долларов, еще не привлекали внешних инвестиций и растем органически, — сообщил Александр. — Мы хотим и дальше оцифровывать и токенизировать осознанность. Строить сообщество, в котором пользователи могли бы помогать друг другу и даже монетизировать свои навыки».

AVE

Александр Осмяков, основатель AVE

Мобильное приложение AVE нацелено на улучшение качества жизни на основе работы с мотивацией и привычками.

Историю его создателя Александра Осмякова рассказывал РБК: сначала тот работал инженером, а затем решил стать предпринимателем. Самостоятельно обучился разработке и за три месяца создал мобильное приложение.

«Я хотел заниматься чем-то не только про деньги, но и про реальную пользу для себя и других, — прокомментировал Александр. — На старте позиционирование проекта фокусировалось на том, чтобы стать чуть счастливее, но для людей такая идея оказалась не очень понятной, особенно в России. Получить мотивацию, выработать привычку или справиться с трудностями — это уже ближе».

В приложении пользователи выполняют предложенные им действия, повышают свой уровень и получают награды. Есть трекер привычек. За счет этого можно формировать конкретные навыки, например, развивать решительность или дисциплину, управлять эмоциями или улучшать качество сна.

«Сейчас AVE — это мотивация, впечатления, геймификация и много чужого опыта, ведь на нем учишься в сотни раз быстрее, чем только на своем. В приложении ты сам решаешь, выполнять задание или нет, делать зарядку или смотреть сериалы. Потому что исходная идея осталась — для нас важно, чтобы пользователь стал немного счастливее, а не просто отмечал галочки».

В России месячная подписка стоит 99 рублей, lifetime-версия — 1 590 рублей, в США $5,99 и $16,99 соответственно. «Я стремлюсь, чтобы приложение было доступным, и пользователи отмечают это в отзывах. У нас сходится экономика в России, и мы недалеки от этого в США», — поделился Александр.

Сейчас реализована лишь небольшая часть из задуманного. В следующем году в планах много контента и фич: новые типы заданий и знаний, нарративы, углубление персонализации».

Charisma

Игорь Цыбин, основатель Charisma

Charisma — это мобильное приложение, которое «помогает сделать счастье полезной привычкой» при помощи коротких курсов и заданий экспертов в области здоровья, медитации и личностного развития.

«Я очень люблю приложения, дизайн и тему саморазвития. В 2017 году мне в руки попало приложение для медитации Headspace. Их подход к созданию простого, яркого и в какой-то степени развлекательного продукта из весьма сложной темы стал для меня настоящим откровением. И в тот момент я подумал, а почему нельзя сделать тему счастья и личной эффективности такой же простой и доступной любому человеку», — рассказал Игорь Цыбин, основатель Charisma.

«Проблема была в том, что счастье для каждого человека складывается из разных аспектов жизни: для кого-то это желание выглядеть привлекательнее, кому-то хочется научиться отпускать тревожные мысли, а кто-то страдает из-за прокрастинации. Но всех этих людей объединяет одно — желание улучшить самооценку. Так и родилась концепция “Харизмы” — персональной программы построения счастливой жизни и любви к себе через полезные привычки, медитацию, слежение за питанием и сном».

Интерфейс приложения Charisma

В сервисе используются технологии микрообучения и геймификации: акцент на короткий пятиминутный контент и интересные задания в конце каждого эпизода. Например, «напишите старому другу», или «при посещении магазина не кладите в корзину продукты, богатые сахаром или заменителями». Для этого задействуются сертифицированные специалисты, например, в области психологии, питания и лайф-коучинга.

Приложение бесплатное, доступ к контенту осуществляется по годовой или месячной подписке с пробным периодом. Год использования сервиса стоит 2 990 рублей, месяц — 349 рублей.



«Сейчас сервис развивается на мои средства и небольшие инвестиции, полученные от частного инвестора. Поэтому у нас минимальные операционные расходы, нет сотрудников в штате (все работают проектно под задачи) и мы очень аккуратно используем рекламные бюджеты, делаем упор на оптимизацию воронки и улучшение показателей юнит-экономики.



В данный момент MAU (ежемесячные уникальные активные пользователи) сервиса — порядка 2-3 тысяч человек, причем 80% трафика к нам приходит благодаря продвижению приложения самой Apple в категориях “Приложения недели” и “Новые приложения”.

В планах — увеличить продажи в России, вывести Charisma на международный рынок и сделать версию под Android. Для этого нужны инвестиции или вхождение в состав крупной компании», — поделился предприниматель.

April

Сергей Чаплыгин, основатель April

April — мобильное приложение для улучшения качества жизни за счет психологической помощи и развития эмоционального интеллекта. Вместо живого психолога в сервисе есть его аватар, который управляется ИИ.

«10 лет назад я столкнулся с рядом эффективных, но дорогостоящих психотехник. Мне хотелось сделать их доступными для всех, но существовала проблема бутылочного горлышка: с живым специалистом дешевый продукт не получался, — рассказал Сергей Чаплыгин, основатель April. — Пару лет назад, во время одной из сессий, я вдруг понял, что современные технологии ИИ и вычислительные мощности мобильных устройств позволяют заменить психолога его аватаром, что и стало идеей April».

В приложении нейропсихология сочетается с технологиями ML и компьютерного зрения. Платформа искусственного интеллекта обучается и адаптируется под контекст. Она может принимать решения и управлять аватаром психолога так же, как настоящий специалист проходит супервизию у своих коллег.

«У нас есть аналогия: мы создаем средство ментальной гигиены, своего рода зубную щетку для восприятия, и хотим, чтобы человек тратил на это примерно столько же, сколько на гигиену полости рта: в год это порядка $70-90.

April — deep tech, а это недешево. Пока проект развивался на собственные средства, мы создали некоммерческие версии на русском и английском языках, MVP, на которой проверяли гипотезы и адаптировали психологические процессы под формат приложения. Это были референтные группы, около 400 пользователей.

Получив первые инвестиции, мы стали готовиться к релизу полноформатного приложения и к старту продаж в конце наступающей зимы.

Релиз будем запускать на B2B и B2C-рынках США и России. Затем мы планируем адаптации на остальные страны, в первую очередь азиатские: Китай, Индию и Японию».

LogTime

Иван Мартьянов, основатель LogTime

LogTime — онлайн-дневник для повышения осознанности и продуктивности. Сервис работает в привязке к личным целям и задачам: помогает планировать их, визуализирует процесс достижения и предлагает инструменты самоанализа.

«Для наведения порядка в мыслях люди часто разбивают большие цели на небольшие достижения и используют рефлексию. Это помогало и мне принимать более осознанные решения, поддерживать интерес и мотивацию. И я захотел создать инструмент, который позволял бы записывать и учитывать свои дни в интуитивно понятном и современном интерфейсе. Смотреть как бы сверху за своим прогрессом», — рассказал Иван Мартьянов, основатель LogTime.

В приложении можно указать критерий и дедлайн достижения цели. Статус отражается на шкале прогресса. Короткие записи о событиях дня, вспомогательные вопросы и элементы геймификации поддерживают мотивацию пользователей.

Базовые функции сервиса бесплатны. Премиум-подписка стоит 1 980 рублей в год или 249 рублей в месяц. Есть пробный период 3 дня.

В сервисе зарегистрировано более 35 тысяч пользователей. Приложение работает на iOS и Android, есть веб-версия и приложение на Mac. Продукт поддерживается командой из 15 человек, часть из которых внештатные сотрудники.

Помимо России, LogTime развивается на зарубежных рынках: уже подключены пользователи из более чем 10 стран, приложение поддерживает два языка (английский и русский). «В наших планах локализовать сервис еще для 5 языков и идти к цифрам 300+ тысяч пользователей», — поделился Иван.

Что еще есть на рынке

Это не единственные сервисы самопомощи. Среди других комплексных проектов — Mindspa Ники Набоковой и Max Mentality (бывший Congru.me), приобретенный в 2021 году компанией «Викиум».

Отдельные приложения фокусируются на трекинге чувств и эмоций и реализованы в формате личных дневников: Pandy и Thera (дневники благодарности, эмоций, желаний), I feel good (дневник питания в привязке к эмоциям от приема пищи).

Также на рынке представлены и другие узконаправленные сервисы: психологические тесты, сервисы онлайн-консультаций, медитаций и корпоративного обучения.