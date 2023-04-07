«Пройдите тест на биологический возраст»: как стартап Tally Health помогает бороться со старением

Как говорится, за деньги можно купить все — кроме здоровья. Tally Health бросает вызов этому утверждению. Американский biotech-стартап помогает замедлить процесс старения, предлагая пользователям индивидуальные рекомендации, чтобы оставаться здоровыми и, следовательно, жить дольше.

На прошлой неделе Tally Health привлек посевное финансирование в размере $10 млн. Раунд возглавили Forerunner Ventures и L Catterton, которая поддерживала компанию на ранних этапах. Среди инвесторов есть и несколько знаменитостей, в том числе Джон Ледженд, Крисси Тейген, Педро Паскаль и Зак Эфрон. Основательница Forerunner Ventures Кристен Грин также вошла в совет директоров Tally Health.

Компания была запущена в феврале — к тому моменту в ее списке ожидания набралось 270 тыс. человек. Идея принадлежит венчурному капиталисту Уитни Кейси и Дэвиду Синклеру, исследователю в области старения из Гарвардского университета.

Фото в тексте: Tally Health

В своем исследовании Синклер и его команда показали, что могут обратить вспять последствия старения у мышей. Синклер выяснил, что этот процесс зависит от метилирования ДНК, при котором к ДНК добавляется молекула под названием «метильная группа», что может влиять на гены, выраженные данной клеткой.

«Исследование показывает, что старение излечимо, а продолжительность жизни и здоровья можно увеличить», — рассказывает Мелани Голди, CEO Tally Health.

Платформа состоит из трех компонентов. Первый — тест на возраст, проводимый по мазку изо рта. Образцы отправляют в лабораторию Tally Health и анализируют, чтобы определить биологический возраст клиента — он может отличаться от хронологического.

Фото в тексте: Tally Health

Затем Tally Health создает персональные рекомендации для клиентов, исходя из результатов тестов и опроса об их питании, физических нагрузках и состоянии психического здоровья. Платформа объясняет, как на них повлияет каждое изменение, а также предлагает альтернативы тем, кто, к примеру, не готов отказаться от бокала вина за ужином.

Помимо этого, Tally Health предлагает ежедневную добавку, универсальную для всех клиентов в отличие от рекомендаций по образу жизни. Она содержит пять компонентов, которые нацелены на признаки старения. «Безусловно, самое эффективное — изменить образ жизни», — говорит Голди.

Фото в тексте: Tally Health

Клиенты могут проходить тест на возраст каждые три месяца, чтобы проверить, как повлияли на их здоровье добавки и новый образ жизни. Подписка на Tally Health стоит $199 в месяц — в нее входит один тест, добавки на месяц приема и персональные рекомендации. Если оформить подписку на полгода, то она обойдется в $159 в месяц, а если сразу на год — в $129.

Стартап не раскрывает, сколько тестов обработал с момента запуска, но утверждает, что у него тысячи клиентов.

По словам Голди, алгоритм тестирования Tally Health разработан на основе данных по метилированию ДНК, полученных от 8 тыс. человек в возрасте от 18 до 100 лет в рамках бета-исследования, которое началось в июне прошлого года. Участники разделены поровну по полу, а 30% из них — чернокожие и другие небелые люди. Когда компания запустилась, многие из них оформили подписку и уже прошли второй тест.

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Фото на обложке: Tally Health