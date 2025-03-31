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Neuralink впервые вживит зрительный имплант человеку до конца года

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

Компания Neuralink Илона Маска до конца 2025 года проведет первую операцию, в ходе которой вживит полностью слепому человеку зрительный имплант. Устройство позволит восстановить его зрение, рассказал миллиардер во время выступления в штате Висконсин. Его слова передает журнал Newsweek.

Neuralink впервые вживит зрительный имплант человеку до конца года
  1. Новости

«Мы уже испытывали наше устройство под названием Blindsight на обезьянах, оно отлично работает, а обезьяны здоровы. Мы надеемся создать наш первый имплант для полностью слепого человека, который позволит ему видеть», — заявил Маск.

По его словам, поначалу качество изображения импланта будет низкого качества, как в старых видеоиграх, однако с течением времени устройство сможет предоставлять пользователю «сверхчеловеческое зрение».

  • О том, что Neuralink разрабатывает имплант для восстановления зрения, Маск впервые сообщил в марте прошлого года. Чипы успешно испытали на слепых обезьянах, и ни одна из них «не погибла и не получила серьезных травм» в ходе эксперимента, говорил тогда миллиардер.
  • В сентябре 2024 года Neuralink получила разрешение Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) на тестирование технологии Blindsight на людях, а также открыла прием заявок от добровольцев. По словам Маска, благодаря импланту видеть смогут даже те, кто потерял оба глаза, зрительный нерв или слеп с рождения. Главное условие — зрительная кора головного мозга не должна быть повреждена.

Фото на обложке: Collagery / Shutterstock / FOTODOM

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