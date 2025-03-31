Neuralink впервые вживит зрительный имплант человеку до конца года

Компания Neuralink Илона Маска до конца 2025 года проведет первую операцию, в ходе которой вживит полностью слепому человеку зрительный имплант. Устройство позволит восстановить его зрение, рассказал миллиардер во время выступления в штате Висконсин. Его слова передает журнал Newsweek.

«Мы уже испытывали наше устройство под названием Blindsight на обезьянах, оно отлично работает, а обезьяны здоровы. Мы надеемся создать наш первый имплант для полностью слепого человека, который позволит ему видеть», — заявил Маск.

По его словам, поначалу качество изображения импланта будет низкого качества, как в старых видеоиграх, однако с течением времени устройство сможет предоставлять пользователю «сверхчеловеческое зрение».

О том, что Neuralink разрабатывает имплант для восстановления зрения, Маск впервые сообщил в марте прошлого года. Чипы успешно испытали на слепых обезьянах, и ни одна из них «не погибла и не получила серьезных травм» в ходе эксперимента, говорил тогда миллиардер.

В сентябре 2024 года Neuralink получила разрешение Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) на тестирование технологии Blindsight на людях, а также открыла прием заявок от добровольцев. По словам Маска, благодаря импланту видеть смогут даже те, кто потерял оба глаза, зрительный нерв или слеп с рождения. Главное условие — зрительная кора головного мозга не должна быть повреждена.

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