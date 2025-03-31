Neuralink впервые вживит зрительный имплант человеку до конца года
Компания Neuralink Илона Маска до конца 2025 года проведет первую операцию, в ходе которой вживит полностью слепому человеку зрительный имплант. Устройство позволит восстановить его зрение, рассказал миллиардер во время выступления в штате Висконсин. Его слова передает журнал Newsweek.
- Новости
«Мы уже испытывали наше устройство под названием Blindsight на обезьянах, оно отлично работает, а обезьяны здоровы. Мы надеемся создать наш первый имплант для полностью слепого человека, который позволит ему видеть», — заявил Маск.
По его словам, поначалу качество изображения импланта будет низкого качества, как в старых видеоиграх, однако с течением времени устройство сможет предоставлять пользователю «сверхчеловеческое зрение».
- О том, что Neuralink разрабатывает имплант для восстановления зрения, Маск впервые сообщил в марте прошлого года. Чипы успешно испытали на слепых обезьянах, и ни одна из них «не погибла и не получила серьезных травм» в ходе эксперимента, говорил тогда миллиардер.
- В сентябре 2024 года Neuralink получила разрешение Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) на тестирование технологии Blindsight на людях, а также открыла прием заявок от добровольцев. По словам Маска, благодаря импланту видеть смогут даже те, кто потерял оба глаза, зрительный нерв или слеп с рождения. Главное условие — зрительная кора головного мозга не должна быть повреждена.
Фото на обложке: Collagery / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
VPN-приложения для доступа к российским сервисам за границей
Материалы по теме
- Пройти курс «Интернет-маркетинг для малого бизнеса»
- 1 Имплантат от конкурента Neuralink позволяет управлять голосовым помощником при помощи мозга А также использовать ChatGPT и VR-гарнитуру Apple Vision Pro 19 сентября 12:58
- 2 Биотех-компания «Промомед» объявила ценовой диапазон IPO на уровне 375-400 рублей за акцию Сбор заявок пройдет с 5 по 11 июня, старт торгов на Мосбирже ожидается 12 июля 05 июля 16:23
- 3 Биотех-компания «Промомед» объявила о планах провести IPO в июле Ранее СМИ писали о намерении производителя привлечь до 10 млрд рублей 28 июня 18:11
- 4 «Я люблю красиво жить, но красиво жить бесконечно — куда интереснее» Интервью с Сержем Фаге 29 декабря 19:24