Российский AI-стартап MAIA привлек 50 млн рублей от частных инвесторов

Российский AI-стартап MAIA , технологии которого позволяют бизнесу «заменить» первую линию продаж, HR-консультантов, службу поддержки, ассистентов и юристов с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ), привлек 50 млн рублей от частных инвесторов и нескольких синдикатов.

Сделка была закрыта в феврале 2024 года. Весь проект оценивается в 500 млн рублей. Имена инвесторов и синдикатов не раскрываются.

Представитель проекта сообщил RB.RU, что средства направят на доработку и развитие коробочной языковой модели SaaS-платформы, с помощью которой бизнес сможет настроить свою мультиагентную систему (МАС) и интегрировать ее в отделы продаж, службу поддержки и использовать при решении других задач, где требуется помощь ИИ.

Также стартап продолжит развитие на рынке Великобритании, куда компания вышла в конце 2023 года. В планах на 2024 год — запуск на рынке Латинской Америки и ряде других развивающихся стран.

«В конце февраля мы запускаем первую версию нашей платформы. Любой бизнес сможет запустить собственного ИИ-агента для продаж или поддержки сразу в нескольких мессенджерах и соцсетях,» — сообщил основатель MAIA Олег Лупиков.

В ноябре 2023 года MAIA закрыла pre-seed-раунд на 12 млн рублей при оценке в 240 млн рублей. Средства предоставили инвесторы из IT-отрасли.

Основатель MAIA — совладелец IT-компании Hook Олег Лупиков. Предприниматель также является сооснователем российской экосистемы для ресторанного бизнеса Postilla.

Юрлицо MAIA — ООО «НИИ» — основано в 2016 году. Согласно данным системы «Контур.Фокус», ранее оно фигурировало под названием ООО «Ваше Пенсионное Решение», его единственным владельцем был Ислам Ахмедшин. По состоянию на октябрь 2023 года, 70% в ООО «НИИ» принадлежит Лупикову, 25% — Ахмедшину, 5% — Тимуру Хакимову.

Лупиков через своего представителя сообщил RB.RU, что сейчас Тимур Хакимов и Ислам Ахмедшин — партнеры по проекту MAIA.

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