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Экосистема для общепита Postilla привлекла 20 млн рублей от бизнес-ангелов

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Российский IT-стартап, разработчик экосистемы для ресторанного бизнеса Postilla вновь привлек инвестиции в проект: в этот раз 20 млн вложили в компанию бизнес-ангелы, имена которых не раскрываются (ранее — в июле 2023 года — в предприятие инвестировал K-Holding тульского бизнесмена Кирилла Инюшина, у которого в ООО «Постилла» есть доля в 10%, согласно СПАРК).

Экосистема для общепита Postilla привлекла 20 млн рублей от бизнес-ангелов

По словам сооснователя Postilla и серийного предпринимателя Александра Долгова, пообщавшегося с Forbes, оценка его IT-стартапа для общепита на сегодня составляет 200 млн рублей, что вдвое превышает показатели лета прошлого года, когда в предприятие вложился K-Holding.

Экосистема Postilla, созданная для оптимизации руководства бизнесом в сфере общественного питания в 2022 году (после ухода из РФ ряда поставщиков аналогичных услуг), позволяет рестораторам автоматизировать учет, логистику и маркетинг.

Основатель стартапа Александр Долгов владеет 45% в ООО «Постилла», такая же доля принадлежит совладельцу IT-компании Hook Олегу Лупикову. Помимо сервиса Postilla Долгов владеет проектами «ЧебурекМи», «Сеньор Денер», Laser Love, Yellow Door и использует экосистему в собственных же бизнесах.

Кроме того, по его словам, в 2023 году сервисом Postilla пользовались более ста ресторанов и кафе. Инвестиционные вливания позволят нарастить эту базу до трех тысяч, считает предприниматель. 

Фото на обложке: postilla.ru

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