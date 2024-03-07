Сеть Coffee Like выкупила бизнес своего конкурента Coffee Moose

Сеть Coffee Like выкупила бизнес Coffee Moose. Последняя развивает кофейни по франшизе в 45 городах. Эксперты оценили стоимость бренда в несколько десятков миллионов рублей, пишет «Ъ».

Все управляющие кофейнями Coffee Moose получат единое меню по стандартам нового владельца и смогут напрямую закупать сырье и товары у компании, продолжая работать под собственным брендом.

Coffee Like основана в 2013 году. Совладельцы издательства АСТ Павел Гришков и Александр Богуславский владеют 44,02% и 3,25% ООО «Кофе Лайк» соответственно. Остальные доли распределены между еще тремя участниками. По собственным данным сети, в 2023 году выручка составила была 7 млрд рублей.

Coffee Moose основали десять лет назад в Ижевске. Сейчас под вывеской по франшизе работает 75 точек в 45 городах России, в том числе в Москве. Бренд Coffee Moose принадлежал Алексею Миронову и Роману Никитину, которые также развивают сети кофеен New York Coffee и Jeffrey`s Coffee, закусочные HotDogger и т. д.

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская отмечает, что уже большое покрытие точек под вывеской Coffee Like ограничивает развитие и создает конкуренцию между кофейнями под этим брендом, а новая марка поможет продолжать экспансию. Стоимость бренда Coffee Moose она оценила в «несколько десятков миллионов рублей».

Российский рынок кофе навынос в 2023 году увеличился на 21% и составил около 102,7 млрд рублей. Лидерами по показателям выручки стали сети Coffee Like, Cofix и One Price Coffee. По итогам прошлого года суммарная выручка топ-10 компаний составила примерно 20 млрд рублей.

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