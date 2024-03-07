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Родственница предпринимателя Ивана Коломойца консолидировала 100% LinguaLeo

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Родственница Ивана Коломойца — Ирина Коломоец — консолидировала 100% онлайн-школы LinguaLeo. Об этом свительствуют данные ЕГРЮЛ, обратил внимание корреспондент RB.RU. Аналитики оценили российский бизнес компании в $0,8-$1 млн. 

Участники EdTech-рынка ожидают его дальнейшего роста, но всем игрокам придется искать новые точки соприкосновения для контакта с аудиторией, четче и сильнее доносить ценность своего продукта на фоне конкуренции.

Родственница предпринимателя Ивана Коломойца консолидировала 100% LinguaLeo

Ирина Коломоец еще в 2023 году приобрела 75% в ООО «Лингуалео». Покупку при учете дисконта тогда оценивали в 10 млн рублей. Теперь предпринимательница выкупила оставшиеся 25% у виргинского офшора LinguaLeo Inc. Изменения были зарегистрированы 4 марта 2024 года. На момент публикации представители сервиса не ответили на запрос RB.RU.

  • LinguaLeo — сервис для изучения английского, испанского, немецкого, французского, китайского и других языков. Он доступен на веб-платформе и в виде бесплатных мобильных приложений для iOS, Android, HMS и расширений для браузеров.
  • Согласно данным ЕГРЮЛ, выручка ООО «Лингуалео» в 2022 году составила 163 млн рублей, чистая прибыль — 17,7 млн рублей. Уставный капитал — 312,5 тыс. рублей. 

С 2022 года инвесторы и владельцы бизнеса стараются дистанцироваться от инвестиций в стартапы в России: выходят из них или разделяют активы. 

По мнению основателя аналитической компании Dsight Арсения Даббаха, сделка по выкупу 25% LinguaLeo «или техническая (разделение на российскую и иностранную компании), или выход из актива, связанного с бизнесом в РФ». 

Эксперт также считает, что в этом случае рыночные оценки применять неправильно, в России бизнес в целом показывает позитивную динамику. Он оценил российский бизнес LinguaLeo в $0,8-$1 млн на основе финансовых показателей.

Российский рынок онлайн-образования в 2023 году вырос более чем на 30%, до примерно 120 млрд рублей, следует из данных агентства Smart Ranking. Суммарная выручка топ-100 крупнейших российских EdTech-компаний тогда составила 118 млрд рублей, что на 31% выше аналогичного показателя 2022 года.

Управляющий директор школы IT-профессий Skillfactory Егор Сорокин уверен, что EdTech-рынок продолжит расти, и будет более открытая коммуникация с пользователями. Всем игрокам придется искать новые точки соприкосновения для контакта с аудиторией, четче и сильнее доносить ценность продукта.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Представитель школы подчеркивает, что российский рынок уже довольно крупный, поэтому компаниям стоит масштабироваться в новых сегментах. В Skillfactory ожидают большой рост в области формального образования (разработка совместных дисциплин с вузами, включая онлайн-магистратуры и ДПО), а также более тесной работы с B2B-сегментом.

«Тренд на микрообучение для сотрудников будет развиваться активнее, позволяя специалистам в моменте улучшать и наращивать отдельные навыки, не отрываясь от рабочего процесса. Однозначно, это новое поле для роста всего EdTech-рынка», — заключил Сорокин. 

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

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