Сооснователь «Учи.ру» Иван Коломоец получил контроль в онлайн-школе LinguaLeo — «Ведомости»

Один из основателей онлайн-школы «Учи.ру» Иван Коломоец получил контроль в LinguaLeo, выяснили «Ведомости». По словам источников, стоимость покупки 75% компании при учете дисконта могла составить 10 млн рублей.

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», владельцем 75% ООО «Лингуалео» 1 марта стала Ирина Коломоец, которая, по словам собеседников издания, является родственницей (возможно, матерью) Ивана Коломойца. Сам предприниматель отказался от комментариев.

Еще 25% ООО «Лингуалео» остаются за зарегистрированной на Виргинских островах LinguaLeo Inc.

Иван Коломоец до 1 марта владел 12,8% онлайн-школы «Учи.ру», но VK реализовала свой опцион на выкуп 75% компании и консолидировала актив. Доля обошлась корпорации в 8,7 млрд рублей.

Как рассказал источник, знакомый с деталями сделки, покупка 75% онлайн-школы обошлась в 10 млн рублей. Эксперты говорят, что сегодня мультипликатор при продаже активов составляет примерно 2-3 годовые выручки. За 2022 год выручка LinguaLeo сократилась на 52% и составила 62,7 млн рублей, свидетельствуют данные Smart Ranking. Таким образом, продажа осуществлялась с дисконтом.

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