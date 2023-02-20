VK выкупила образовательную платформу для школьников «Учи.ру» за 8,7 млрд рублей

VK консолидировала одну из крупнейших онлайн-платформ для школьников «Учи.ру», говорится в сообщении IT-холдинга. Компания выкупила оставшуюся долю в размере 75%. Сумма сделки составила 8,7 млрд рублей.
Как сообщается, сделка усилит позиции VK в сегменте дополнительного школьного образования. VK уже два года вместе с «Учи.ру» запускает олимпиады для школьников и проводит конференции для педагогов и родителей.
До сделки доля VK составляла 25%. Основателю и бывшему совладельцу IT-дистрибьютора «Мерлиона» Алексею Сонку принадлежало 16,72%, 12,81% и 10,54% — сооснователям «Учи.ру» Ивану Коломойцу и Евгению Милютину. В число совладельцев входил сооснователь азиатского российского онлайн-рекрутера HeadHunter Юрий Вировец (4,7%) и другие миноритарии.
«Учи.ру» представляет собой одну из крупнейших образовательных онлайн-платформ в России для школьников, где они изучают школьные и внешкольные предметы, учатся программировать, готовятся к экзаменам и участвуют в олимпиадах.
По собственным данным, продуктами и сервисами платформы пользуются свыше 12 млн учеников, 6 млн родителей и 800 тыс. учителей. Кроме образовательной платформы «Учи.ру» развивает школу онлайн-репетиторов «Учи.Дома», образовательный портал «Учи.Ответы», сеть офлайн-кружков и центров «Учи.ру» по программированию, математике и английскому языку, образовательный онлайн-ресурс «ЯКласс».
VK развивает еще несколько проектов в сфере образования. В периметр компании также входят образовательные сервисы Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, «Умскул», «Тетрика», «Сферум».
Фото на обложке: VK
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