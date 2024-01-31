«Тинькофф» вышел из капитала криптовалютного сервиса Aximetria. TCS Group купила долю в Aximetria в январе 2022 года – теперь владельцем доли ООО «ТКС» является консалтинговая компания Red Circle AG.
«Тинькофф» перестал быть владельцем доли в криптовалютном сервисе Aximetria. Об этом сообщил «Интерфакс».
Входящему в TCS Group ООО «ТКС» принадлежало 5,3 тыс. акций сервиса, что составляет 100% капитала, уточняет издание. Теперь владельцем Aximetria является швейцарская консалтинговая компания Red Circle AG.
На сайте Aximetria опубликовано сообщение, что сервис прекратил обслуживание клиентов.
Бывший менеджер АФК «Система» Алексей Аксельрод и инвесткомпания Digital Horizon основали Aximetria в 2018 году. Позже Digital Horizon продала свою долю TCS Group.
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