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Российский издатель видеоигр Astrum Entertainment получил бизнес нидерландской Deus Craft

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский издатель видеоигр «Аструм» получил бизнес нидерландской Deus Craft от My.Games. Компания разрабатывает игру Grand Hotel Mania. Это следует из данных ЕГРЮЛ, обратил внимание «Коммерсантъ».

Российский издатель видеоигр Astrum Entertainment получил бизнес нидерландской Deus Craft

До 10 января владельцем компании числилась кипрская DCGamePub Ltd. Эта студия ранее была в составе холдинга My.Games, проданного в 2022 году управляющему партнеру Leta Capital.

В 2023 году Deus Craft прекратила публичную деятельность в России, включая взаимодействие с сообществом игроков. Эксперты уверены, что российский рынок все еще имеет значение для студии. Они допустили разделение ее проектов на внутренние и международные, по аналогии с другими разработками My.Games.

VK объявила о продаже своего игрового направления My.Games управляющему партнеру Leta Capital Александру Чачаве в конце сентября 2023 года. Сумма сделки составила $642 млн, в нее вошли все активы My.Games. Новый владелец провел реструктуризацию своих игровых активов.

Фото на обложке: Unsplash

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