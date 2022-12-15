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Новый владелец MyGames выделит часть бизнеса в отдельную компанию

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Новый владелец MyGames Александр Чачава проведет реструктуризацию своих игровых активов. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

Новый владелец MyGames выделит часть бизнеса в отдельную компанию

Часть бизнеса My.Games, которая генерирует выручку на российском рынке, будет выделена в отдельную независимую компанию Astrum Entertainment. 

Эта компания будет новым обладателем лицензий для издательства игр в России, включая существующие лицензии на ПК-игры от внешних разработчиков.  Astrum Entertainment сохранит состав команд, вовлеченных в работу с этими проектами. 

Отделившийся российский бизнес станет частью совместного предприятия (СП) с игровой компанией Innova. Innova будет контролирующим и управляющим лицом нового СП. 

Международный разработчик и издатель My.Games после реструктуризации, которую планируется завершить в ближайшие несколько месяцев, прекратит свою деятельность на территории России.

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