Новый владелец MyGames выделит часть бизнеса в отдельную компанию

Новый владелец MyGames Александр Чачава проведет реструктуризацию своих игровых активов. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.
Часть бизнеса My.Games, которая генерирует выручку на российском рынке, будет выделена в отдельную независимую компанию Astrum Entertainment.
Эта компания будет новым обладателем лицензий для издательства игр в России, включая существующие лицензии на ПК-игры от внешних разработчиков. Astrum Entertainment сохранит состав команд, вовлеченных в работу с этими проектами.
Отделившийся российский бизнес станет частью совместного предприятия (СП) с игровой компанией Innova. Innova будет контролирующим и управляющим лицом нового СП.
Международный разработчик и издатель My.Games после реструктуризации, которую планируется завершить в ближайшие несколько месяцев, прекратит свою деятельность на территории России.
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