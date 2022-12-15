Новый владелец MyGames выделит часть бизнеса в отдельную компанию

Новый владелец MyGames Александр Чачава проведет реструктуризацию своих игровых активов. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

Часть бизнеса My.Games, которая генерирует выручку на российском рынке, будет выделена в отдельную независимую компанию Astrum Entertainment.

Эта компания будет новым обладателем лицензий для издательства игр в России, включая существующие лицензии на ПК-игры от внешних разработчиков. Astrum Entertainment сохранит состав команд, вовлеченных в работу с этими проектами.

Отделившийся российский бизнес станет частью совместного предприятия (СП) с игровой компанией Innova. Innova будет контролирующим и управляющим лицом нового СП.

Международный разработчик и издатель My.Games после реструктуризации, которую планируется завершить в ближайшие несколько месяцев, прекратит свою деятельность на территории России.