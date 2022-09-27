VK продает MY.GAMES партнеру LETA Capital Александру Чачаве за $642 млн

VK объявила о продаже своего игрового направления MY. GAMES. Его купит управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава. Сумма сделки составила $642 млн, в нее вошли все активы MY. GAMES.

О сделке сообщили в пресс-службе VK. Там подчеркнули, что процедуры выбора покупателя была «многоэтапной» и на данный момент завершена.

Игровое подразделение VK купит управляющий партнер фонда LETA Capital Александр Чачава. В сделку вошли все активы MY.GAMES, в том числе студии и игровые продукты.

Сооснователь MY.GAMES Владимир Никольский уйдет из VK и займется развитием MY.GAMES. VK в свою очередь будет развивать игровое направление под брендом VK Play.

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