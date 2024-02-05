Киберспортивная сеть True Gamers привлекла $45 млн инвестиций на развитие бизнеса в Саудовской Аравии

Российская сеть киберспортивных клубов True Gamers заключила соглашение о мастер-франшизе с саудовским предпринимателем Навафом Альбишри (Nawaf Albishri) — компания получила $45 млн инвестиций на открытие в Саудовской Аравии более 150 киберспортивных арен в течение пяти лет. Об этом RB.RU сообщил представитель True Gamers.

В рамках соглашения True Gamers предоставит франчайзи полную онлайн- и офлайн-поддержку, включая необходимую документацию, обучение персонала, маркетинговую стратегию и помощь в создании инфраструктуры. Первый офис компании планируется открыть в течение 6 месяцев в Джидде.

По словам CEO и соучредителя True Gamers Антона Василенко, масштабирование в Саудовскую Аравию позволит компании усилить свое глобальное присутствие, а также «изучить новые стандарты развития бизнеса и отношений с клиентами и принести их в российскую деловую культуру».

По данным True Gamers, гейминг-рынок Саудовской Аравии достигнет почти $2,8 млрд к 2026 году. Сейчас в регионе присутствуют около 21 млн игроков, это около 58% от общего населения.

True Gamers основана в 2019 году Антоном Василенко, Владиславом Беляниным и Владиславом Гуровым. Компания называет себя «сетью киберспортивных клубов нового поколения» (например, в 2023 году сеть запустила в филиале в ОАЭ робособак-официантов).

Сейчас у True Gamers 124 киберспортивных клуба в ОАЭ и России. В 2023 году ее оборот составил более $20 млн при ежемесячной клиентской базе в 450 тыс. человек.

Фото на обложке: Пресс-служба True Gamers