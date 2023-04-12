Киберспортивная сеть True Gamers Антона Василенко запустила робособак-официантов

Сеть киберспортивных клубов True Gamers Антона Василенко запустила в филиале в ОАЭ робособак, выполняющих роль официантов. Об этом RB.RU сообщил представитель сети.

Первые три робота будут использоваться по одному в разных клубах сети в Дубае, до конца 2024 года их число планируется увеличить до 18-20.

В производство тестовой технологии компания вложила $100 тыс., ежемесячный бюджет на обновления составляет в среднем $10 тыс.

Как сообщается, собаки свободно ориентируются в пространстве с движущимися объектами, контролируют наличие товаров, доставляют еду и напитки, а также интегрированы в общую систему контроля клуба. К ним будут добавлены держатели и динамические подстаканники.

Робособака-официант

Одним из ключевых отличий от реализованных в других компаниях аналогов и наибольшей технической сложностью стала разработка механики доставки на четырех конечностях вместо колес. Команда решила задачи по движению суставов и конечностей, стабилизации.

Партнерами и консультантами True Gamers по разработке выступили эксперты в робототехнике из СНГ и ОАЭ. Дистанционно управлять роботами будет департамент людей с ограниченными возможностями здоровья, в дальнейшем им можно будет оставлять чаевые через робота-официанта.

True Gamers входит в международный холдинг Cluborg, основанный Антоном Василенко в 2015 году. Сеть насчитывает 119 киберспортивных арен по России и СНГ. В 2022 году True Gamers закрыла раунд в $13,5 млн.

Фото: True Gamers