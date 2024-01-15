МТС закрыла сделку по покупке сервиса аренды электросамокатов «Юрент»

МТС закрыла сделку по приобретению сервиса аренды самокатов «Юрент». Оператор увеличил присутствие в капитале компании с 11,77% до 80,58%, выкупив долю у сооснователей. Команда сервиса включая руководство продолжит работать в компании.

МТС закрыла сделку по приобретению сервиса краткосрочной аренды самокатов «Юрент». Об этом сообщила пресс-служба МТС.

Телеком-оператор уже владел долей в 11,77% в «Юрент», теперь присутствие в капитале компании расширено до 80,58%. Доли были выкуплены у сооснователей «Юрент», уточнили в МТС.

«Итоговая сумма выплат продавцам будет определяться результатами компании в 2024-2025 годах», – рассказали в пресс-службе МТС.

Команда «Юрент» включая генерального директора Ивана Туринге продолжит работать в компании.

«По нашим прогнозам, к 2027 году рынок кикшеринга и других видов микромобильности в стране может вырасти почти в три раза до 60 млрд рублей», – отметил руководитель блока цифровых продуктов МТС Максим Лаптев.

По собственным данным, «Юрент» располагает флотом в 100 тыс. электросамокатов. Услуги сервиса представлен в 124 городах России.

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