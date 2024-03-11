Покупка контроля в сервисе аренды электросамокатов «Юрент» обошлась МТС в 5 млрд рублей

МТС купила контрольную долю в сервисе аренды электросамокатов «Юрент» за 5 млрд рублей, следует из годового отчета МТС, на который обратило внимание издание Runet.
В январе 2024 года стало известно, что МТС нарастила свою долю в «Юрент» с 11,77% до 80,58%, сумма сделки тогда не сообщалось.
Из годового отчета телеком-оператора следует, что покупка контроля обошлась МТС в 5,04 млрд рублей, при этом 4,64 млрд рублей из них выплатили в момент завершения сделки, а еще 400 млн рублей будут выплачены в январе 2025 года.
В 2022 году МТС вложила в «Юрент» 740 млн рублей в обмен на 11,78% в компании. Тогда инвестиционный раунд состоялся совместно с фондами VPE и «ВЭБ Венчурс», общая сумма сделки составила 2,09 млрд рублей.
По состоянию на 2024 год сервис оценивается в 7,27 млрд рублей. Совокупные инвестиции МТС в компанию составляют 5,74 млрд рублей.
По данным сиcтемы «Контур.Фокус», доля МТС в «Юрент» находится в залоге у «Промсвязьбанка».
Фото на обложке: Akaberka /
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