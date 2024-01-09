Нейросеть для оценки качества звонков SalesAI привлекла 8 млн рублей от стартап-студии МФТИ

Разработчик нейросети для оценки качества звонков и заполнения CRM SalesAI привлек 8 млн рублей от стартап-студии МФТИ. Средства направят на развитие продукта и наращивание продаж.
Стартап SalesAI привлек 8 млн рублей инвестиций от стартап-студии МФТИ. Об этом RB.RU рассказал сооснователь компании Роман Магдаленко.
SalesAI разрабатывает собственную нейросеть, которая интегрируется с CRM и делает улучшает контроль качества звонков. Решение предназначено для компаний малого и среднего бизнеса.
SalesAI направит средства на развитие продукта и увеличение продаж. В планах компании начать разработку цифровых двойников продавцов по телефону.
«Уверен, что в 2024 году мы сможем кратно увеличить оценку компании и привлечь раунд А», – отметил Роман Магдаленко.
В сентябре 2023 года в ходе seed-раунда SalesAI привлек 7 млн рублей от ФРИИ, компания получила оценку 100 млн рублей. ФРИИ в обмен на инвестиции получил 7% в компании.
В конце 2023 года SalesAI вошел в рейтинг лучших стартапов России по версии RB Choice.
По актуальным на момент публикации данным ЕГРЮЛ, 56% доли в ООО «Сейлзаи» принадлежит основателю и генеральному директору Роману Магдаленко, 37% владеет сооснователь Мирослав Кубельский, 7% – ООО «ФРИИ Инвест».
Фото на обложке: Deemerwha studio /
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