Нейросеть для оценки качества звонков SalesAI привлекла 8 млн рублей от стартап-студии МФТИ

Разработчик нейросети для оценки качества звонков и заполнения CRM SalesAI привлек 8 млн рублей от стартап-студии МФТИ. Средства направят на развитие продукта и наращивание продаж.

Стартап SalesAI привлек 8 млн рублей инвестиций от стартап-студии МФТИ. Об этом RB.RU рассказал сооснователь компании Роман Магдаленко.

SalesAI разрабатывает собственную нейросеть, которая интегрируется с CRM и делает улучшает контроль качества звонков. Решение предназначено для компаний малого и среднего бизнеса.

SalesAI направит средства на развитие продукта и увеличение продаж. В планах компании начать разработку цифровых двойников продавцов по телефону.

«Уверен, что в 2024 году мы сможем кратно увеличить оценку компании и привлечь раунд А», – отметил Роман Магдаленко.

В сентябре 2023 года в ходе seed-раунда SalesAI привлек 7 млн рублей от ФРИИ, компания получила оценку 100 млн рублей. ФРИИ в обмен на инвестиции получил 7% в компании.

В конце 2023 года SalesAI вошел в рейтинг лучших стартапов России по версии RB Choice.

По актуальным на момент публикации данным ЕГРЮЛ, 56% доли в ООО «Сейлзаи» принадлежит основателю и генеральному директору Роману Магдаленко, 37% владеет сооснователь Мирослав Кубельский, 7% – ООО «ФРИИ Инвест».

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