Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Нейросеть для оценки качества звонков SalesAI привлекла 8 млн рублей от стартап-студии МФТИ

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Разработчик нейросети для оценки качества звонков и заполнения CRM SalesAI привлек 8 млн рублей от стартап-студии МФТИ. Средства направят на развитие продукта и наращивание продаж.

Нейросеть для оценки качества звонков SalesAI привлекла 8 млн рублей от стартап-студии МФТИ

Стартап SalesAI привлек 8 млн рублей инвестиций от стартап-студии МФТИ. Об этом RB.RU рассказал сооснователь компании Роман Магдаленко.

SalesAI разрабатывает собственную нейросеть, которая интегрируется с CRM и делает улучшает контроль качества звонков. Решение предназначено для компаний малого и среднего бизнеса.

SalesAI направит средства на развитие продукта и увеличение продаж. В планах компании начать разработку цифровых двойников продавцов по телефону.

«Уверен, что в 2024 году мы сможем кратно увеличить оценку компании и привлечь раунд А», – отметил Роман Магдаленко.

В сентябре 2023 года в ходе seed-раунда SalesAI привлек 7 млн рублей от ФРИИ, компания получила оценку 100 млн рублей. ФРИИ в обмен на инвестиции получил 7% в компании.

В конце 2023 года SalesAI вошел в рейтинг лучших стартапов России по версии RB Choice.

По актуальным на момент публикации данным ЕГРЮЛ, 56% доли в ООО «Сейлзаи» принадлежит основателю и генеральному директору Роману Магдаленко, 37% владеет сооснователь Мирослав Кубельский, 7% – ООО «ФРИИ Инвест».

Фото на обложке: Deemerwha studio / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Соревнования по ИИ, образовательные интенсивы и научные лекции — на фестивале RuCode
  2. 2 МФТИ проведет чемпионат по программированию RuCode 6.0
  3. 3 ВТБ и МФТИ проведут митап на тему «Промышленный оптимизатор: алгоритмы за рамками ML»
  4. 4 Школьники могут пройти бесплатное обучение языкам программирования от МФТИ
  5. 5 МФТИ и «Яндекс» откроют в вузе факультет программной инженерии
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

09 января 2024

Gulfood 2024

12 января 2024

S3E

14 января 2024

Технокубок

Все ВОЗМОЖНОСТИ