Структура «Вымпелкома» приобрела 40% платформы для автоматизации медиапланирования Tamburin

Созданная для венчурных инвестиций «дочка» «Вымпелкома» ООО «Хайв» получила 40% в разработчике платформы для автоматизации медиапланирования Tamburin — ООО «ТИЭМБИ». На изменения в ЕГРЮЛ обратил внимание «Интерфакс», в «Вымпелкоме» подтвердили агентству покупку актива. Сумма сделки не раскрывается.
По данным ЕГРЮЛ, доля в 40% перешла «Хайву» 29 декабря. До этого ей владела сооснователь и генеральный директор Tamburin Наталья Ивановская. После сделки за Ивановской остается 50% компании, оставшиеся 10% принадлежат Александру Матушко.
Как сообщили агентству в пресс-службе, платформа, которую разрабатывает Tamburin, позволяет спрогнозировать продажи на основе готового медиаплана клиента. Сервис поможет сконструировать наиболее эффективные сценарии продаж, а также рассчитать медиа-миск на заданный бюджет. Там также добавили, что в портфеле Tamburin свыше 50 клиентов из России и стран СНГ.
По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «ТИЭМБИ» существует с 2020 года. В 2022 году компания получила 5,7 млн рублей выручки, чистый убыток составил 2,2 млн рублей.
Последние несколько месяцев структура «Хайв» активно инвестирует в IT-сервисы в разных сферах.
В ноябре компания получила 10% в стартапе Restik, который разрабатывает набор облачных сервисов для ресторанов и кафе. В том же месяце структура приобрела 13,3% в разработчике решения в области анализа эмоционального отклика аудитории «Кенди Флип Роботс».
Кроме того, с ноября структура владеет 15,23% в платформе логопедии Novator. В начале декабря стало известно, что «Хайв» инвестировал в сервис подготовки к экзаменам «Новая школа». Сама структура учреждена «Вымпел-коммуникациями» в 2022 году.
Фото на обложке: PreciousJ /
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