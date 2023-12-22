Онлайн-платформа Novator запустила приложение для диагностики речевых нарушений у детей с помощью ИИ

Онлайн-платформа логопедии Novator выпустила приложение, которое распознает нарушения речи у детей с помощью нейросетей. Оно анализирует фразы, произнесенные ребенком, и в течение одной минуты выдает отчет о количестве нарушенных звуков и степени тяжести нарушения. Об этом RB.RU сообщила основатель Novator Мария Смолянова.

На российском рынке уже существуют IT-сервисы для решение речевых проблем у детей — например, в 2020 году голосовой помощник «Алиса» от «Яндекса» запустил тренажер для тренировки произношения сложных звуков, а в августе 2023 года ВШЭ представила мобильное приложение для диагностики речевых нарушений с помощью игровых заданий.

«В отличие от предыдущих решений приложение от Novator использует технологию распознавания звуков, и не просто распознает сказанное ребенком, а определяет, какие нарушения звуков есть в его речи. Приложение также мониторит прогресс ребенка в речи и помогает отследить необходимость вовремя обратиться к специалисту, а также эффективность текущих занятий с логопедом», — сообщила Смолянова.

Нейросетевая модель обучена на датасетах детских голосов, собранных в ходе более 400 тыс. занятий, проведенных логопедами платформы. На разработку приложения компания потратила около года, инвестиции превысили 10 млн рублей.

Скриншот RB.RU

Сейчас приложение доступно в веб-версии, пилотная версия мобильного приложения появится в сторах в начале 2024 года. Протестировать разработку можно по ссылке (понадобится регистрация на платформе).

В ноябре Novator привлекла инвестиции от инвестиционной «дочки» «Вымпелкома» ООО «Хайв». Это юрлицо получило 15,23% в ООО «Новатор Скул». По данным ЕГРЮЛ, еще около 65% в Novator принадлежит основательнице Марии Смоляновой, оставшиеся 20% — у президента некоммерческого фонда «Семейная история» Артема Маратканова.

Сумма сделки не раскрывается. По мнению опрошенных RB.RU экспертов, оценка Novator в ходе сделки могла составить 3-4 годовых выручки компании за счет сильной технологической составляющей. По данным системы «Контур.Фокус», выручка ООО «Новатор Скул» по итогам 2022 года составила 65,3 млн рублей.

«Новатор Скул» появилась в 2021 году, является резидентом «Сколково». Отличительная особенность платформы — авторская методика быстрой постановки звуков онлайн и регулярная диагностика обучающихся нейросетью на предмет прогресса в исправлении речевых нарушений.

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