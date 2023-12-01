«Вымпелком» стал совладельцем сервиса подготовки к экзаменам «Новая школа»

ООО «Хайв» (принадлежит «Вымпелкому») приобрело 16,4% сервиса подготовки к экзаменам «Новая школа». Сумма и другие детали сделки не раскрываются. В феврале 2023 года проект привлек 67 млн рублей, состав инвесторов не раскрывался, пишет «Коммерсантъ».
Выручка ООО «Новая школа» за 2022 год составляет 3,2 млн рублей, чистый убыток — 4,15 млн рублей. 39,7% уставного капитала принадлежит ее основателю и гендиректору Альберту Фатхутдинову, 33,5% — Тимуру Сафину, 10,4% — Аркадию Дудину.
Собеседник издания на edtech-рынке назвал «Новую школу» «нишевым проектом». Он предположил, что детский сегмент онлайн-образования — это не приоритетное направление для «Вымпелкома», поэтому компания и вложилась в проект с минимальными потерями для фонда.
Для «Хайв» это не первая сделка за последний месяц: ранее структура приобрела 25% в разработчике платформы для автоматизации ценообразования KeepRise, 12% в операторе платформы корпоративного образования Kampus, 10% в сервисе облачных решений для ресторанов Restilk, получил мажоритарную долю в маркетинговом сервисе Callibri.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как дважды два: как быстро освоить профессию разработчика онлайн-курсов
- 2 Знания для всех: подборка платформ для создания онлайн-курсов
- 3 Нейросети для изучения языков: какими сервисами пользоваться и что пока нельзя поручить алгоритму
- 4 Стартапы познакомятся с инвесторами на конкурсе питчей hh Ventures
- 5 Как использовать ИИ при создании образовательных курсов?
ВОЗМОЖНОСТИ
01 декабря 2023
01 декабря 2023
03 декабря 2023