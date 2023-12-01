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«Вымпелком» стал совладельцем сервиса подготовки к экзаменам «Новая школа»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

ООО «Хайв» (принадлежит «Вымпелкому») приобрело 16,4% сервиса подготовки к экзаменам «Новая школа». Сумма и другие детали сделки не раскрываются. В феврале 2023 года проект привлек 67 млн рублей, состав инвесторов не раскрывался, пишет «Коммерсантъ».

«Вымпелком» стал совладельцем сервиса подготовки к экзаменам «Новая школа»

Выручка ООО «Новая школа» за 2022 год составляет 3,2 млн рублей, чистый убыток — 4,15 млн рублей. 39,7% уставного капитала принадлежит ее основателю и гендиректору Альберту Фатхутдинову, 33,5% — Тимуру Сафину, 10,4% — Аркадию Дудину. 

Собеседник издания на edtech-рынке назвал «Новую школу» «нишевым проектом». Он предположил, что детский сегмент онлайн-образования — это не приоритетное направление для «Вымпелкома», поэтому компания и вложилась в проект с минимальными потерями для фонда.

Для «Хайв» это не первая сделка за последний месяц: ранее структура приобрела 25% в разработчике платформы для автоматизации ценообразования KeepRise, 12% в операторе платформы корпоративного образования Kampus, 10% в сервисе облачных решений для ресторанов Restilk, получил мажоритарную долю в маркетинговом сервисе Callibri.

Фото на обложке: Unsplash

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