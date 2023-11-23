«Вымпелком» получил мажоритарную долю в сервисе по управлению маркетингом Callibri

Билайн получил мажоритарную долю в маркетинговом сервисе Callibri. По данным ЕГРЮЛ, ПАО «Вымпелком-Коммуникации» владеют 51% в ООО «Колибри».

Callibri занимается созданием облачных сервисов для отслеживания эффективности рекламы. Компания развивает платформу лид-менеджмента, которая занимается маркетинговой аналитикой.

Ранее 100% «Колибри» принадлежали сооснователю проекта Ивану Шкире. По его словам, в рамках сделки билайн получил также долю в сервисе коллтрекинга «Гудок», который был поглощен «Колибри».

По итогам 2022 года компания нарастила выручку на 7,8%, она составила 136,4 млн рублей. Прибыль же увеличилась на 120% и достигла 9Э,2 млн рублей.

В «Вымпелкоме» полагают, что сервис дополнит инструментарий adtech-подразделения оператора со стороны аналитики и медийной рекламы.

Как пояснили в операторе изданию Forbes, после сделки «Колибри» сохранит бренд, автономность, им продолжит управлять действующий менеджмент.

Сумму сделки стороны не раскрывают. По оценке исполнительного директора инвестбанка Advance Capital Артура Шубаева, стоимость всего сервиса «с учетом размера» может составлять 0,75-1,25 выручки 2022 года, или «примерно 100-150 млн рублей, но вряд ли больше».

За последний месяц «Билайн» зашел по меньшей мере в два проекта. С 8 ноября «Вымпелком-Коммуникации» через ООО «Хайв» владеют 10% в ООО «Рестик». Restik предоставляет облачные сервисы для кафе и ресторанов.

Это же юрлицо получило 12% в платформе для корпоративного обучения Kampus.

Фото на обложке: Скриншот с YouTube-канала Callibri