Структура «Вымпелкома» купила долю в разработчике системы видеоаналитики «Кенди Флип Роботс»

ООО «Хайв» (принадлежит «Вымпелкому») приобрело 13,3% в разработчике решения в области анализа эмоционального отклика аудитории «Кенди Флип Роботс». Сумму сделки стороны не раскрыли, пишет «Коммерсантъ».
Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын оценил 100% сервиса в 220–270 млн рублей, по его словам, доля в 13,3% могла обойтись «Хайв» в 30 млн рублей.
«Кенди Флип Роботс» разработало ПО Sense Machine — программу для оценки эмоций по мимике, выражению лиц, движениям глаз и т.д. через анализ видеопотока. С ее помощью можно анализировать эмоции контактирующего с маркетинговыми материалами, пользователя онлайн-сервисов или потенциального покупателя в магазинах.
Эксперты не исключают, что в будущем «Вымпелком» дополнит собственные продукты этой технологией.
Для «Хайв» это не первая сделка в ноябре: ранее она приобрела 25% в разработчике платформы для автоматизации ценообразования KeepRise, 12% в операторе платформы корпоративного образования Kampus, 10% в сервисе облачных решений для ресторанов Restilk, получил мажоритарную долю в маркетинговом сервисе Callibri.
Фото на обложке: VK / билайн
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