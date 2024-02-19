«ТилТех Капитал» инвестировал в бренд женской одежды Charmstore

Инвестиционный фонд «ТилТех Капитал» основателя «Вкусвилла» Андрея Кривенко и партнеров инвестировал в российский бренд женской одежды Charmstore, сообщил RB.RU представитель фонда. Условия сделки не раскрываются.

Charmstore основала в 2018 году Фиоза Миндибаева, продукция бренда сейчас продается в 22 магазинах в Москве («Авиапарк», «Метрополис», «Павелецкая Плаза», «Европолис», Outlet Village), Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке и еще восьми российских городах.

Также товары бренда можно найти на маркетплейсах и в собственном интернет-магазине.

Сообщается, что бренд выпускает 80% продукции в быстром цикле, в том числе использует партнерское производство. Выручка компании по итогам 2023 года составила 1 млрд рублей. В течение пяти лет компания собирается открыть еще более 100 магазинов в России.

Инвестиции пойдут на выстраивание IT-инфраструктуры (единая платформа для хранения и обмена основными данными и сквозной аналитики, BI-система для консолидации и визуализации информации, новые сайт и приложение), маркетинг, открытие магазинов.

«ТилТех Капитал» — российский инвестиционный фонд, основан в 2017 году при участии «Агама», «Вкусвилл» и «Химрар». Фонд является инвестором сети «Клиника Фомина», сети клиник DocMed/DocDeti/DocDent, ритейлера дизайнерских украшений Poison Drop, бренда товаров для сна Blue Sleep, оператора вторичного сырья «Убиратор».

Фото на обложке: Charmstore