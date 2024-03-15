Проект Care my baby привлек 9 млн рублей инвестиций от Moscow Seed Fund

Онлайн-сервис дополнительного образования для детей от 2 до 10 лет Care my baby привлек 9 млн рублей инвестиций от Moscow Seed Fund . Об этом RB.RU сообщили в фонде.

Проект позволяет родителям занять ребенка дома индивидуальными онлайн-занятиями с педагогом, среди которых подготовка к школе, занятия с логопедом, рисование, шахматы, музыка, английский и китайский языки и другое.

Для вовлечения детей в занятия используют геймификацию, мультипликацию и др. Дополнительно персонализировать уроки под конкретного ребенка педагогам позволяет искусственный интеллект.

Идея создания сервиса возникла в 2020 году во время пандемии. Юридически Care my baby была оформлена в 2021 году, основателем сервиса и гендиректором ООО «Забота» является Дмитрий Волков.

Компания планирует потратить инвестиции на дальнейшее развитие — увеличение штата, внедрение новых IT-технологий и автоматизацию процессов. Большую часть средств команда направит на привлечение новых клиентов.

Ранее Care my baby привлек инвестиции от бизнес-ангела Николая Шестакова.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», по состоянию на 26 февраля 2024 года 78% в ООО «Забота» принадлежит основателю и CEO Дмитрию Волкову (часть его доли находится в залоге у Moscow Seed Fund), по 8% владеют Инна Вялкова и Александр Панибрацкий, 6% у бизнес-ангела Николая Шестакова.

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