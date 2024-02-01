Госкорпорация ВЭБ.РФ вошла в состав акционеров инвестиционной платформы Sk Capital. Об этом сообщили в пресс-службе «Сколково». Сделка была денежной и прошла на рыночных условиях.

Как следует из сообщения, корпорация вошла в капитал на паритетных началах с фондом «Сколково» (50/50). Благодаря привлечению такого акционера Sk Capital сможет объединить стратегические ресурсы госкорпорации с экспертизой «Сколково» и командой самой платформы.

По словам председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, по итогам сделки стартапы экомистемы «Сколково» будут наделены новыми возможностями.Sk Capital такой шаг позволит нарастить возможности на фоне запуска нового инвестиционного цикла.

«Партнерство позволит объединить компетенции и возможности предпринимательского и научно-технического сообщества, стратегию государства и запросы крупного бизнеса», — отметил гендиректор Sk Capital Владимир Сакович.

В комментарии РБК Сакович пояснил, что благодаря сотрудничеству сформирован новый хаб для технологических инвестиций. Он также уточнил, что сделка была денежной.

Ранее ВЭБ.РФ анонсировала венчурные инвестиции в 50 млрд рублей в проекты по кибербезопасности, разработке телеком-оборудования, в технологии в нефтесервисе, а также в сферу беспилотников.

Инвестиционная платформа Sk Capital (ранее Skolkovo Ventures) работает с 2017 года. Структурой управляют несколько венчурных фондов, открытых на средства госкорпораций и частных компаний. Осенью 2023 года Sk Capital запустила новый венчурный фонд для инвестиций в IT-компании. Его объем составил 4 млрд рублей.

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