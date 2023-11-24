Инвестиционная платформа Sk Capital запустила венчурный фонд для инвестиций в IT-компании

Инвестиционная платформа Sk Capital (ранее Skolkovo Ventures) запустила новый венчурный фонд для инвестиций в IT-компании. Об этом говорится в сообщении Sk Capital.
Объем нового фонда составляет 4 млрд рублей, сумма вложений в один проект может составить от 50 млн до 500 млн рублей.
В фокусе фонда — преимущественно продуктовые IT-компании с выручкой от 25 млн рублей с потенциалом занять лидирующие позиции в своих сегментах отечественного IT-рынка.
Преимущество отдадут проектам, основатели которых уже имеют успешный опыт реализации бизнес-проектов.
Skolkovo Ventures была создана в 2017 году. Инвестиционная компания вкладывалась в BFG Group, Maximum Education, CM.Expert и т.д. В сентябре 2022 года компания поменяла название с ООО «Сколково — Венчурные инвестиции» (Skolkovo Ventures) на ООО «СК Капитал» (Sk Capital).
Фото на обложке: Unsplash
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