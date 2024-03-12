ФРИИ нарастил долю в сервисе онлайн-подбора одежды Style Box до 21%

Сервис онлайн-подбора одежды от стилиста с доставкой на дом Style Box привлек инвестиции в размере 15 млн рублей от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). Об этом RB.RU сообщил представитель фонда.

В результате сделки фонд увеличил свою долю в Style Box до 21,02%. Осенью 2023 года проект прошел программу акселерации ФРИИ и получил pre-seed инвестиции — 5 млн рублей в обмен на долю в бизнесе в 7%.

ФРИИ оценил бизнес стартапа в 71,4 млн рублей.

Отмечается, что в течение трех месяцев акселерации объемы продаж Style Box выросли в шесть раз, в феврале 2024 года месячная выручка превысила 2,7 млн рублей, что на 35% выше показателя января.

«В связи с впечатляющей динамикой, по итогам акселерации ФРИИ решил предоставить стартапу seed-финансирование в объеме 15 млн рублей, из них 6,75 млн рублей фонд направил в декабре 2023 года, в марте текущего года осуществлен второй транш в размере 8,25 млн рублей», — говорится в сообщении ФРИИ.

Общий рост рынка e-commerce в сегменте одежды и обуви в России удвоился за последние четыре года, составив 945 млрд рублей по итогам 2023 года. Style Box планирует выйти на 1 млрд рублей выручки в ближайшие три-четыре года.

StyleBox был основан в 2021 году Ольгой и Сергеем Ким. Через StyleBox пользователь может подобрать гардероб с доставкой на дом. В мае 2021 года стартап привлек 18,1 млн рублей от Дениса Цыпулева, известного как совладельца салонов красоты «Персона».

По данным системы «Контур.Фокус», по состоянию на 31 января 2024 года 55,4% в ООО «Стайл Бокс» принадлежит Сергею Киму, 30,84% — Ольге Ким, 13,76% — ООО «ФРИИ Инвест».

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