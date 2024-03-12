Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ФРИИ нарастил долю в сервисе онлайн-подбора одежды Style Box до 21%

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Сервис онлайн-подбора одежды от стилиста с доставкой на дом Style Box привлек инвестиции в размере 15 млн рублей от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). Об этом RB.RU сообщил представитель фонда.

ФРИИ нарастил долю в сервисе онлайн-подбора одежды Style Box до 21%

В результате сделки фонд увеличил свою долю в Style Box до 21,02%. Осенью 2023 года проект прошел программу акселерации ФРИИ и получил pre-seed инвестиции — 5 млн рублей в обмен на долю в бизнесе в 7%.

ФРИИ оценил бизнес стартапа в 71,4 млн рублей.

Отмечается, что в течение трех месяцев акселерации объемы продаж Style Box выросли в шесть раз, в феврале 2024 года месячная выручка превысила 2,7 млн рублей, что на 35% выше показателя января.

«В связи с впечатляющей динамикой, по итогам акселерации ФРИИ решил предоставить стартапу seed-финансирование в объеме 15 млн рублей, из них 6,75 млн рублей фонд направил в декабре 2023 года, в марте текущего года осуществлен второй транш в размере 8,25 млн рублей», — говорится в сообщении ФРИИ.

Общий рост рынка e-commerce в сегменте одежды и обуви в России удвоился за последние четыре года, составив 945 млрд рублей по итогам 2023 года. Style Box  планирует выйти на 1 млрд рублей выручки в ближайшие три-четыре года.

  • StyleBox был основан в 2021 году Ольгой и Сергеем Ким. Через StyleBox пользователь может подобрать гардероб с доставкой на дом. В мае 2021 года стартап привлек 18,1 млн рублей от Дениса Цыпулева, известного как совладельца салонов красоты «Персона». 
  • По данным системы «Контур.Фокус», по состоянию на 31 января 2024 года 55,4% в ООО «Стайл Бокс» принадлежит Сергею Киму, 30,84% — Ольге Ким, 13,76% — ООО «ФРИИ Инвест».

Фото на обложке: Unsplash

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ФРИИ и StartupDrive запустили акселерационную программу для стартапов в области электрического транспорта
  2. 2 ПАО «Ростелеком» инвестирует в новые цифровые продукты до 3 млрд рублей
  3. 3 ФРИИ и «МойСклад» ищут B2B-стартапы в области автоматизации торговли и производства
  4. 4 Найти клиентов и выйти на международный рынок: идет прием заявок в программу GoGlobal
  5. 5 ФРИИ инвестирует до 200 млн рублей в стартапы
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

12 марта 2024

Prosto VC

13 марта 2024

GPM AdTech Challenge

13 марта 2024

MOST Ventures Venture Debt

Все ВОЗМОЖНОСТИ